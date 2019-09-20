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Под Киевом пропал подросток с парализованой рукой: в сети показали его фото
В Фастове (Киевская область) полиция разыскивает 13-летнего Андрея Гука, который в четверг, 19 сентября ушел из дома и перестал выходить на связь. Напомним, в августе в Киеве разыскивали пропавшего Дениса Черноуса 2006 года рождения.
Как сообщили в полиции, последний раз ребенка видели 19 сентября около 07:30 в Фастове на улице Транспортной.
Правоохранители дали приметы пропавшего: на вид 12−14 лет, рост 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, глаза голубые, волосы светло-русые. Особая примета — паралич правой руки. Был одет в красную куртку с серыми полосками, красно-черные спортивные штаны, кроссовки салатового цвета. При себе имел голубой рюкзак.
При наличии любой информации о возможном местонахождении ребенка просят сообщить по телефону спецлинии полиции «102» или (093) 303−49−86.
Ранее «ФАКТЫ» писали о пропаже 11-летнего ребенка в поезде Рахов-Киев. Позже он был найден мертвым в Хмельницкой области.
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