Газ для населения в октябре подешевел

Деньги

По сравнению с сентябрьскими ценами на газ для населения, в октябре стоимость тысячи кубов уменьшилась почти на пять процентов и составит порядка 4, 273 тысячи гривен (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

«Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием», — отмечают в НАК «Нафтогаз» и добавляют: «Таким образом, с апреля этого года цена, по которой „Нафтогаз“ продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%».

Также в компании отметили, что в октябре потребители могут оплатить газ по более низкой, регулируемой цене, а приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены. «Если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств будет возвращен на его счет в полном объеме», — говорится в сообщении компании.

Эксклюзивный материал с комментарием эксперта относительно возможного роста стоимости «голубого топлива» «Отопительный сезон на носу: что будет с ценами на газ для населения зимой» читайте на сайте «ФАКТОВ».

* Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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