24.67 / 24.99 27.06 / 27.53
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский дал "добро" НАБУ и ГБР на прослушку

11:54 16 октября 2019 120
Прослушка
Инф. «ФАКТОВ»

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уголовное процессуальное законодательство, в частности, утвердив разрешение Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право на прослушку без получения разрешения на то спецслужбы.

Так, НАБУ и ГБР разрешили самостоятельно «снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей».

Есть в документе и изменения, касающиеся назначения и проведения экспертизы. Речь идет о так называемых «поправках Лозового», которые повлекли за собой изрядное затягивание процедуры. Новый закон позволяет проводить ее не только в специализированных госучреждениях.

В то же время из текста закона пропало положение, разрешающее по распоряжению генпрокурора досмотр или обыск народных депутатов Украины, а также доступ к их переписке. На такие действия по-прежнему нужно разрешение Верховной Рады Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховной Раде предлагают утвердить проект закона, который предусматривает наказание гривной народных избранников, прогуливающих без уважительной причины работу.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

переговоры

В России отреагировали на требование Украины распустить "ДНР"-"ЛНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер