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Зеленский дал "добро" НАБУ и ГБР на прослушку
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, вносящий изменения в уголовное процессуальное законодательство, в частности, утвердив разрешение Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) право на прослушку без получения разрешения на то спецслужбы.
Так, НАБУ и ГБР разрешили самостоятельно «снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей».
Есть в документе и изменения, касающиеся назначения и проведения экспертизы. Речь идет о так называемых «поправках Лозового», которые повлекли за собой изрядное затягивание процедуры. Новый закон позволяет проводить ее не только в специализированных госучреждениях.
В то же время из текста закона пропало положение, разрешающее по распоряжению генпрокурора досмотр или обыск народных депутатов Украины, а также доступ к их переписке. На такие действия по-прежнему нужно разрешение Верховной Рады Украины.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Верховной Раде предлагают утвердить проект закона, который предусматривает наказание гривной народных избранников, прогуливающих без уважительной причины работу.
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