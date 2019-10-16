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Алексей Ягудин показал жену после операции (фото)
Муж известной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которой удалили опухоль в московском онкоцентре, впервые прокомментировал операцию и показал фото жены на больничной койке. Он заверил, что операция прошла успешно, Татьяна чувствует себя хорошо и восстанавливается.
«Скрывать нечего. Вот только госпитализировали Таню не в экстренном порядке. А так, все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается», — сообщил Ягудин и показал фото жены в больнице.
«Таня не хотела фотографироваться сейчас, так как не в форме и некрасивая. А я считаю, что красивая: что с желчным пузырем, что без», — написал Ягудин под фото.
Напомним, 37-летняя Татьяна находится в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Ей удалили желчный пузырь, на котором образовалась опухоль. О точном диагнозе пока говорить рано, материалы отправлены на гистологическое исследование.
Дома спортсменку ждут дочери — девятилетняя Лиза и четырехлетняя Мишель.
Два года назад Татьяна получила серьезную травму ноги и перенесла пять операций.
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