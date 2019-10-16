24.67 / 24.99 27.06 / 27.53
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Алексей Ягудин показал жену после операции (фото)

12:19 16 октября 2019 202
Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Муж известной российской фигуристки Татьяны Тотьмяниной, которой удалили опухоль в московском онкоцентре, впервые прокомментировал операцию и показал фото жены на больничной койке. Он заверил, что операция прошла успешно, Татьяна чувствует себя хорошо и восстанавливается.

«Скрывать нечего. Вот только госпитализировали Таню не в экстренном порядке. А так, все верно. Спасибо за внимание и за поддержку. Все прошло хорошо, любимая Джульетта отдыхает и восстанавливается», — сообщил Ягудин и показал фото жены в больнице.

«Таня не хотела фотографироваться сейчас, так как не в форме и некрасивая. А я считаю, что красивая: что с желчным пузырем, что без», — написал Ягудин под фото.

Напомним, 37-летняя Татьяна находится в онкологическом центре имени Блохина в Москве. Ей удалили желчный пузырь, на котором образовалась опухоль. О точном диагнозе пока говорить рано, материалы отправлены на гистологическое исследование.

Дома спортсменку ждут дочери — девятилетняя Лиза и четырехлетняя Мишель.

Два года назад Татьяна получила серьезную травму ноги и перенесла пять операций.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что друзья Анастасии Заворотнюк сообщили первую утешительную новость — после операции она восстанавливается и плавает в бассейне.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Место расстрела Арслана Гусейнова в Киеве

В Киеве расстреляли личного врага Кадырова, на которого покушались два года назад: главные версии

Алла Пугачева

Дерзкая: 70-летняя Пугачева в чулках удивила смелым образом (фото)

Венера в Скорпионе

Венера вошла в знак Скорпиона: что это означает и чем опасно

переговоры

В России отреагировали на требование Украины распустить "ДНР"-"ЛНР"

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер