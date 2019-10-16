У нас гетто: бывших сотрудников "МГБ ДНР" не выпускают в Россию

Украина

О приказе не выпускать в Россию бывших «чекистов» (сотрудников «МГБ» так называемой «ДНР») сообщил в Facebook возмущенный адепт «русского мира» дончанин Роман Манекин.

«Суть этого приказа в том, что на границе „ДНР“ и РФ не пропускают бывших сотрудников „МГБ“, возвращают в Донецк. Разговаривал с несколькими экс-сотрудниками: одни давали подписку об ознакомлении с указанным приказом, другие — нет! … Что у нас, „гетто“, в самом деле? Какие „тайны“ могут быть в „ДНР“ от РФ?» — задал он риторический вопрос.

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И добавил: «Хотя, в принципе, действующих сотрудников, имеющих допуск к актуальным материалам под грифом „Для служебного пользования“, через границу пропускают свободно. А вот, сотрудников, уволенных давно — ясно, что их сведения устарели — не пропускают. Где логика?» По его словам, «на границе людей с автобусов снимают». При этом «пострадавшим от приказа» никто деньги на проезд не возвращает: «500 рублей до границы, 500 — обратно. Тысяча рублей по донецким меркам — это деньги!»

Ранее «ФАКТЫ» писали, что из Донецка сбежали три «чиновника», включая одиозного «министра связи» Яценко, причем вместе с семьями.

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