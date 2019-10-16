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Путин отстанет при одном условии: стало известно, что заставит Кремль забыть об Украине
Если России перекрыть доступ к западным технологиям и инвестициям, то экономическая ситуация в РФ быстро станет невыносимой. Об этом политолог Виктор Каспрук пишет в материале, который опубликовало Радіо.Свобода.
«Необходимо перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к конкретным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, которая делает вид, что международные законы написаны не для нее», — уверен Каспрук.
По его словам, Россия отступит от Украины только при возникновении обстоятельств, когда ситуация для Кремля станет настолько сложной, что, опасаясь бунта и потери своей власти, Путин будет вынужден дать «задний ход».
«Большая слабость кремлевцев заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляют газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи являются достаточно устаревшими. Поэтому без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно», — утверждает Каспрук.
Ранее сообщалось, что Европа будет получать российский газ по новому пути.
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