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Украина

Путин отстанет при одном условии: стало известно, что заставит Кремль забыть об Украине

13:53 16 октября 2019 315
Владимир Путин
Инф. «ФАКТОВ»

Если России перекрыть доступ к западным технологиям и инвестициям, то экономическая ситуация в РФ быстро станет невыносимой. Об этом политолог Виктор Каспрук пишет в материале, который опубликовало Радіо.Свобода.

«Необходимо перейти от порочной практики уговоров Российской Федерации к конкретным требованиям мировой общественности к стране-агрессору, которая делает вид, что международные законы написаны не для нее», — уверен Каспрук.

По его словам, Россия отступит от Украины только при возникновении обстоятельств, когда ситуация для Кремля станет настолько сложной, что, опасаясь бунта и потери своей власти, Путин будет вынужден дать «задний ход».

«Большая слабость кремлевцев заключается в том, что подавляющее большинство экспорта из Российской Федерации составляют газ и нефть, а российские технологии их разведки и добычи являются достаточно устаревшими. Поэтому без западных технологий и западных инвестиций уменьшение объемов добычи газа и нефти в России неизбежно», — утверждает Каспрук.

Ранее сообщалось, что Европа будет получать российский газ по новому пути.

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