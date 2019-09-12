Очередной удар: ЕС продлил санкции против России

Украина

Евросоюз продлил персональные санкции за действия, направленные против территориальной целостности Украины, в отношении 170 граждан и 44 компаний из России и Украины до марта 2020 года. Ранее ЕС продлил секторальные и «крымские» санкции против РФ.

«ЕС продлевает санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 марта 2020 года. Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам», — говорится в сообщении Совета ЕС.

Также в Совете напомнили и о других мерах, принятых Евросоюзом:

Экономические санкции, нацеленные на отдельные секторы российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.

Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя действуют до 23 июня 2020 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США ввели второй пакет санкций в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Международные финансовые организации призвали не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и технической помощи.

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