- 15:36 Прятался в сараях и гаражах: СБУ обезвредила боевика, совершившего в 2014 году дерзкий теракт на Луганщине
- 15:33 "Ты герой или шо?": экс-динамовец Алиев нахамил полицейским и вызвал волну критики в сети
- 15:03 Очередной удар: ЕС продлил санкции против России
- 14:54 Екатерина Кухар и Александр Стоянов поженятся в прямом эфире «Танців з зірками»
- 14:52 В Киеве разоблачили группу полицейских, которые следили за людьми за деньги
- 14:50 Я люблю яички: неожиданный пункт райдера MARUV
- 14:34 Встреча Зеленского с Трампом: названа возможная дата
- 14:26 Якубович оказался в инвалидном кресле
- 14:20 ГБР проводит обыски в "Укроборонпроме": первые детали
- 14:16 Пропагандисты «ДНР» насмешили сеть заявлением о подготовке взрыва на железной дороге в Донецке
- 14:02 Экономная Кейт Миддлтон вышла в свет в сережках стоимостью два доллара и в туфлях за 16 долларов
- 13:57 Ездил без прав и с оружием: под Киевом водитель устроил экстремальные гонки с полицией
Очередной удар: ЕС продлил санкции против России
Евросоюз продлил персональные санкции за действия, направленные против территориальной целостности Украины, в отношении 170 граждан и 44 компаний из России и Украины до марта 2020 года. Ранее ЕС продлил секторальные и «крымские» санкции против РФ.
«ЕС продлевает санкции за действия против территориальной целостности Украины до 15 марта 2020 года. Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам», — говорится в сообщении Совета ЕС.
Также в Совете напомнили и о других мерах, принятых Евросоюзом:
- Экономические санкции, нацеленные на отдельные секторы российской экономики, действуют до 31 января 2020 года.
- Ограничительные меры в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя действуют до 23 июня 2020 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», США ввели второй пакет санкций в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Международные финансовые организации призвали не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и технической помощи.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мама маленького мальчика так громко крикнула на всю улицу: «Брось каку!», что четыре мужика, оглядываясь, выбросили сигареты, а пятый шарахнулся от жены...