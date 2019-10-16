Неожиданно: Анита Луценко удивила кардинальной сменой имиджа (фото)

Шоу-бизнес

Известный фитнес-тренер и ведущая шоу «Зважені та щасливі» Анита Луценко удивила кардинальной сменой имиджа. Она сделала очень короткую стрижку под мальчика и покрасила волосы в фиолетовый цвет.

Как объяснила Анита, на такой шаг она решилась без раздумий, «просто так захотела».

«Я привыкла не мечтать и холить идеи и мысли по 10 лет, а брать и делать. А там уж красиво, некрасиво… Боже, какая разница?! Мы что родились и живем жизнь, чтоб было всё красиво!!! #житьжизнь это быть счастливым и реализовываться и исполнять задуманное и пострадать если надо, вынести новое… вот клянусь вам, если бы я по жизни думала: „а шо люди скажуть“, а вдруг не получится, а вдруг пожалею, не нужно делать то, что хочешь (это ж вообще отклонение от нормы), а нужно бояться… то я была бы точно менее счастливой и не представляю где и как. Желаю всем жить в кайфе свою жизнь, а не только наблюдать за чужими», — объяснила свое настроение Луценко.

На фото в сети отреагировали и звездные друзья Аниты актрисы Даша Трегубова и Ксения Мишина, партнер по шоу Иракли Макацария.

Стоит отметить, что Анита несколько лет назад несколько лет назад побрилась наголо. Тогда она решила обновиться, узнав о беременности. Подписчики в сети предположили, что Луценко ждет прибавления в семье. Но она поспешила опровергнуть домыслы и посоветовала не искать подтекста.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Леся Никитюк покрасила волосы в розовый цвет.

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