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- 14:47 Масштабная "стена позора": оккупанты решили публиковать в СМИ фото должников по налогам из Крыма
Масштабная "стена позора": оккупанты решили публиковать в СМИ фото должников по налогам из Крыма
Оккупационные власти Крыма собрались обнародовать в массмедиа фотографии и данные жителей аннексированного полуострова, которые имеют задолженность по уплате налогов. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Женевских конвенций Россией, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.
Как передает krymsos, фото крымских должников хотят публиковать не только в газетах, но и показывать по телевизору. «Мы собираемся публиковать фотографии и имена должников вместе с суммами их задолженностей в газетах и показывать по телевидению», — цитирует издание главу оккупационного «управления федеральной налоговой службы по Республике Крым» Романа Наздрачев.
Ноздрачев заявил, что данные должника и сумма задолженности не является тайной, а фото они «сами публикуют в открытых источниках».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото Межгорного водохранилища в Симферопольском районе Крыма, которое некогда было самым крупным искусственным наливным водоемом, а сейчас больше напоминает лужу.
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