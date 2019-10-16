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Украина

Масштабная "стена позора": оккупанты решили публиковать в СМИ фото должников по налогам из Крыма

14:47 16 октября 2019 241
Должник
Инф. «ФАКТОВ»

Оккупационные власти Крыма собрались обнародовать в массмедиа фотографии и данные жителей аннексированного полуострова, которые имеют задолженность по уплате налогов. Ранее Генсек ООН Антониу Гутерриш представил доклад, которым ООН признает нарушения Женевских конвенций Россией, которая сознательно переселяет людей с материковой части в украинский Крым в попытках изменить демографию оккупированного полуострова.

Как передает krymsos, фото крымских должников хотят публиковать не только в газетах, но и показывать по телевизору. «Мы собираемся публиковать фотографии и имена должников вместе с суммами их задолженностей в газетах и показывать по телевидению», — цитирует издание главу оккупационного «управления федеральной налоговой службы по Республике Крым» Романа Наздрачев.

Ноздрачев заявил, что данные должника и сумма задолженности не является тайной, а фото они «сами публикуют в открытых источниках».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили фото Межгорного водохранилища в Симферопольском районе Крыма, которое некогда было самым крупным искусственным наливным водоемом, а сейчас больше напоминает лужу.

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