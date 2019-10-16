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Шоу-бизнес

Звезду российских сериалов арестовали за кражу

15:27 16 октября 2019 325
Ольга Юрасова
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Известная российская актриса Ольга Юрасова, которая снялась в сериалах «Солдаты», «Джек-пот для Золушки», «Глухарь», «Свидетели», «Однажды в милиции», «Леди бомж», «Воронины», задержана с поличным на краже.

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Как сообщает «Рен ТВ», 50-летнюю актрису задержали в одном из московских фитнес-центров, где она воровала личные вещи и деньги посетительниц со шкафчиков.

Отмечается, что поведение актрисы, сыгравшей жену прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», давно насторожило администрацию клуба, а сейчас камера видеонаблюдения зафиксировала попытку похищения 50 тыс. руб.

Ольга Юрасова призналась в содеянном. Теперь ей грозит уголовная ответственность.

Напомним, ранее в сети появилось видео с воровкой, которая «работает» в ТРЦ Киева. Правоохранители просят помочь установить личность воровки, которая, возможно, работает не одна, а с сообщницами.

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