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Украина

Кабмин на месяц отсрочил введение новых правил пересечения детьми линии разграничения на Донбассе

16:20 16 октября 2019 68
КПВВ на линии разграничения
Инф. «ФАКТОВ»

16 октября Кабинет министров Украины отсрочил вступление в действие постановления «Об утверждении порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещения товаров с таких территорий». Об этом сообщает Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

Постановление предусматривало, что 29 октября должны были измениться правила пересечения контрольно-пропускных пунктов между временно оккупированными и подконтрольными украинской власти территориями. Изменения касались детей до 14-ти лет — по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь загранпаспорт.

Министерство приняло решение отсрочить вступление в силу новых правил, проанализировав ситуацию и изучив многочисленные обращения граждан.

На заседании правительства вступление в силу постановления № 815 было приостановлено на 30 дней, то есть до 28 ноября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский решил сделать более доступными поездки на оккупированную часть Донбасса.

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