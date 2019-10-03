На Донбассе введут новый порядок пересечения линии разграничения: что изменилось

Украина

29 октября 2019 года вступит в силу новый порядок пересечения линии разграничения на Донбассе. Изменения связаны, в основном, с поездками несовершеннолетних. Ведь, несмотря на отвод войск, ситуация на Донбассе остается напряженной. Подробности сообщает Госпогранслужба Украины.

Изменения касаются тех, кто не достиг 16-летнего возраста. Им при пересечении линии разграничения необходимо иметь с собой паспорт гражданина Украины или загранпаспорт, временное удостоверение гражданина Украины либо проездной документ ребенка. Сейчас миграционная служба Украины уже не выдает проездной документ ребенка, но те, кто получил его раньше, могут им пользоваться до окончания срока действия.

Уехать из ОРДЛО могут и граждане Украины, которые не имели возможности оформить паспорт гражданина Украины, но им необходимо предъявить свидетельство о рождении или любой другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины. Также могут выехать из ОРДЛО и граждане Украины, которые родились там, а потому не получили свидетельство о рождении украинского образца. Выезжать из ОРДЛО они должны с сопровождающим лицом с документами, подтверждающими факт рождения.

Пропуск в ОРДЛО граждан Украины, которые не достигли 16-летнего возраста, выполняется по нотариально заверенному согласию второго из родителей или по другим документам, предусмотренным постановлением Кабмина от 27 января 1995 № 57.

Нотариально удостоверенное согласие второго из родителей (усыновителей) не требуется в случае, если ребенок возвращается в ОРДЛО в сопровождении родителя, с которым осуществил выезд.

С целью обеспечения права граждан Украины на образование предоставлена возможность въезда на ОРДЛО и выезда из них граждан Украины в возрасте от 14 до 16 лет, обучающихся в учебных заведениях на контролируемой украинскими властями территории. Он происходит при предъявлении документа, удостоверяющего личность и подтверждающего гражданство Украины, и при наличии документа, подтверждающего обучение в учебном заведении на подконтрольной территории страны.

Ранее сообщалось, что назван новый срок отвода войск от линии разграничения.

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