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Происшествия

В запорожской школе ученик едва не задушил девочку на глазах у равнодушных зрителей (видео)

16:43 16 октября 2019 371
Буллинг в школе
Инф. «ФАКТОВ»

В Запорожье, где недавно девочка «на камеру» избила сверстницу прямо во дворе школы № 38, произошло новое ЧП — ученик школы в Космическом микрорайоне города избил и чуть не задушил одноклассницу.

Как сообщает «Обозреватель», видео разместили в Telegram-канале «Запорожье». Избиение школьницы проходило на глазах у детей, ни один из которых не вступился за жертву. Ученики снимали происходящее на телефоны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске группа девушек-подростков под запись жестоко избила ровесницу. Видео выложили в социальные сети, чтобы, как потом объяснили нападавшие, выставить свою жертву «на посмешище».

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