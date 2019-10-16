- 17:22 Королевский скандал: на Елизавету II подает в суд "законный наследник престола"
- 17:05 "Операция прошла успешно": бойцы ВСУ сняли на камеру ближний бой с оккупантами на Донбассе
- 17:01 Ароматный и с румяной корочкой: простой рецепт итальянского хлеба
- 16:59 Гончарук объяснил свое скандальное появление на концерте "Сокири Перуна"
- 16:50 В Раде готовятся создать следственную комиссию для выяснения причин взрывов на военных складах
- 16:45 Во двор дома патриотки, которая провела год в плену у оккупантов, подложили гранату
- 16:43 «Украинагейт»: Джулиани признался, что имел бизнес с Парнасом
- 16:43 В запорожской школе ученик едва не задушил девочку на глазах у равнодушных зрителей
- 16:33 Душа в душу: дружба щенка и енота умилила любителей животных по всему миру
- 16:21 Одну из самых красивых советских актрис экстренно прооперировали в Москве
- 16:20 Кабмин на месяц отсрочил введение новых правил пересечения детьми линии разграничения на Донбассе
- 16:16 Гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
В запорожской школе ученик едва не задушил девочку на глазах у равнодушных зрителей (видео)
В Запорожье, где недавно девочка «на камеру» избила сверстницу прямо во дворе школы № 38, произошло новое ЧП — ученик школы в Космическом микрорайоне города избил и чуть не задушил одноклассницу.
Как сообщает «Обозреватель», видео разместили в Telegram-канале «Запорожье». Избиение школьницы проходило на глазах у детей, ни один из которых не вступился за жертву. Ученики снимали происходящее на телефоны.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Ивано-Франковске группа девушек-подростков под запись жестоко избила ровесницу. Видео выложили в социальные сети, чтобы, как потом объяснили нападавшие, выставить свою жертву «на посмешище».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»