Общество и люди

Кто из нас может представить себе, как производятся лекарства? Сделать это невозможно, пока не увидишь все собственными глазами. В этом мы убедились, когда по приглашению фармацевтической компании «Дарница» побывали на экскурсии. Такие экскурсии на предприятии давно проводят для врачей, чтобы, назначая определенные препараты своим пациентам, специалисты были уверены: они произведены в надлежащих условиях с гарантированным контролем качества. Не зря Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) избрала «Дарницу» для обучения инспекторов по стандарту Надлежащей производственной практики. И вот теперь в компании решили, что увидеть, как производятся лекарства, будет интересно не только врачам, но и пациентам, не только взрослым, но и детям — школьникам.

В «Дарнице» убеждены: сегодня важно развеять миф о том, что в упаковке таблеток, в ампулах или во флаконах с инфузионными препаратами может содержаться «что-то не то», что у персонала есть возможность вмешаться в производственный процесс и «недовложить» в лекарство действующее вещество или нарушить стерильность препарата.

— Практически все процессы на нашем производстве — от приготовления массы до маркировки и расфасовки — автоматизированы, — говорит операционный директор фармацевтической компании «Дарница» Евгений Черкас. — Мы решили показать не только врачам, но и пациентам, как на современном производстве выпускаются медицинские препараты.

…Перед началом экскурсии мы заходим в специальный бокс, оставляем вещи в шкафчиках, надеваем одноразовую одежду — халаты, шапочки, бахилы и моем руки. Только после этого можно пройти в помещение, где начинается изготовление инфузионных препаратов. Нам показывают, из чего делают флаконы и как они преобразуются в ходе технологического процесса.

— Инфузионные препараты мы начали выпускать в 2015 году, — продолжает Евгений Черкас. — Инфузии — это, по сути, те же инъекционные растворы, только большего объема — от 100 до 500 миллилитров. А поскольку мы знали, как создавать растворы для инъекций, как расфасовывать, какие факторы влияют на их качество, оставалось лишь перейти от малого объема к большому. Но если большинство украинских предприятий изготавливают первичную упаковку из стекла, полиэтилена или поливинилхлорида, то мы решили использовать полипропилен. Этот материал отличается тем, что при стерилизации выдерживает температуру 121 градус в течение 15 минут, а значит, гарантируется высокая стерильность. Вместе с немецкой компанией Rommelag нам удалось разработать особую форму флакона, который сжимается по мере того, как во время капельницы из него уходит раствор, и тогда игла-«воздушка» не требуется. Есть и другие ноу-хау, которые мы применяем. Но суть каждого из них — обеспечить высокое качество и стерильность продукции.

Максимальная мощность инфузионного производства «Дарницы» составляет 15 миллионов флаконов в год. Редко встретишь врача, который не назначал препараты этого производителя, и пациента, который ими не пользовался. Поэтому узнать как можно больше о производстве лекарств, напрямую задать вопросы о качестве препаратов будет интересно всем участникам экскурсий.

Мы проходим буквально по всей технологической цепочке производства инфузионных растворов и ампульных препаратов. В помещения наивысшего класса чистоты можно заглянуть только через стекло. Но и это зрелище завораживающее: наполнение десятков ампул лекарственными веществами, запаивание, упаковка, маркировка.

Даже инструкции по применению препаратов складываются автоматически. Но особый интерес представляет система проверки качества препаратов и отбраковка тех, которые не прошли контроль. Попадая в специальный бокс, ампулы или флаконы проходят сканирование, автомат фотографирует их как минимум в семи проекциях, чтобы выявить возможные включения, «недолив», нарушение маркировки. Это важно, чтобы добиться стопроцентного качества продукции.

А когда все виды контроля позади, продукция отправляется на склад. С его работой тоже можно ознакомиться в ходе экскурсии. Склад — помещение высотой с девятиэтажный дом — полностью роботизирован. Со всем объемом работ по хранению препаратов справляются три робота. Выполняя заказ, они находят палеты с препаратами нужного названия, серии и доставляют их к погрузчикам. А отсюда препараты отправляются в аптеки и лечебные учреждения.

Продукция «Дарницы», одного из крупнейших украинских производителей фармпрепаратов, широко применяется по всей стране и за рубежом. Увидеть, как работает предприятие, побывать на экскурсии, удастся не всем. Поэтому вскоре на сайте компании будет размещена виртуальная экскурсия в 3D-формате. «Побывав» на ней, можно увидеть производство практически на всех участках компании.

На мысль сделать информацию о предприятии более открытой сотрудников «Дарницы» натолкнула фраза, которую часто произносили врачи, побывавшие в цехах: «Мы и представить себе не могли…» После экскурсии представление о современном производстве лекарств действительно меняется полностью.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что фармацевтическая компания «Дарница» выделяет средства на специальные стипендии для лучших преподавателей и одаренных студентов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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