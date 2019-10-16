Стиль жизни

Гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 22 октября, — день, когда все, что вы делаете, должно приносить радость.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овнам с утра не захочется идти на работу, но не стоит расслабляться, иначе коллеги заберут все деньги и славу.

Телец

Удачный день для похода по магазинам, особенно, если денег достаточное количество, но покупайте только то, что очень понравилось.

Близнецы

Возможны проблемы со здоровьем, поэтому придерживайтесь режима. Коллеги будут немного утомлять.

Рак

Звезды советуют взять отгул и отдохнуть. Во вторник возможна ссора с близким другом, причиной которой может стать банальный спор.

Лев

Лев должен в этот день все сто раз обдумать, даже болтовня по телефону должна быть запланированной.

Дева

Вы встретитесь лицом к лицу с завистью и поймете, что все рассказывать о себе и своих успехах не следует.

Весы

Хороший день для поездок, встреч и финансовых операций. А также для признаний в любви.

Скорпион

Звезды советуют сделать перестановку в квартире, переклеить обои или завести домашнего питомца.

Стрелец

Решатся вопросы, связанные с переездом, капиталовложением и командировкой.

Козерог

Неудачный день для финансовых и юридических вопросов, но скоро все наладится.

Водолей

Звезды обещают дискомфортный день: много работы, конфликты, простуды.

Рыбы

Другу или родственнику понадобится ваша помощь. Возможно разочарование, связанное с деньгами.

Удачного вам дня!

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