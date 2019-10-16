Происшествия

Жуткая автокатастрофа под Винницей: первые фото с места трагедии

16 октября на автодороге Белая Церковь — Кременец произошло ДТП, в котором погибла женщина. Эта авария продолжает серию смертей на автотрассах, которые в последнее время зафиксированы в Украине. О происшествии сообщает группа ДТП України в Facebook.

Авария произошла возле села Юровка Козятинского района. Столкнулись два автомобиля: Рено Кенго и ВАЗ 2114. В результате погибла 41-летняя женщина, которая управляла машиной ВАЗ. Бойцы ГСЧС с помощью спецоборудования деблокировали погибшую из разбитого транспортного средства.

Водитель Рено Кенго и двое пассажиров автомобиля ВАЗ госпитализированы в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось, что страшная авария произошла под Николаевом — при лобовом таране автомобилей погибло четыре человека, пострадали также дети.

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