Стиль жизни

Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака

Гороскоп всегда подсказывает нам, к чему следует подготовиться.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака.

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Овен

Если вы ищите работу, то уже сегодня получите заманчивое предложение.

Телец

Сегодня Тельцам как никогда везет в азартных играх, но не в работе.

Близнецы

Избегайте служебных романов и конфликтов с начальством. И не занимайтесь самоедством.

Рак

Совет звезд: не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию.

Лев

Сегодня прекрасный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки.

Дева

Девам звезды советуют перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства

Весы

Возможны серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.

Скорпион

Совет звезд: не разрывайте отношения с близкими, иначе уже в конце дня пожалеете.

Стрелец

Сегодня благоприятный день для Стрельцов, для решения серьезных задач, но не занимайтесь чужими делами.

Козерог

Если у Козерогов будет на сегодня четкий план, то они смогут успеть все и даже больше.

Водолей

Сегодняшний день подтолкнет Водолеев к положительным переменам.

Рыбы

Сегодня день будет таким спокойным, что вам покажется скучным, но скоро станет веселее.

Удачного вам дня!

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