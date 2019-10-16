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Кому не повезет: гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака
Гороскоп всегда подсказывает нам, к чему следует подготовиться.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 22 октября для всех знаков зодиака.
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Овен
Если вы ищите работу, то уже сегодня получите заманчивое предложение.
Телец
Сегодня Тельцам как никогда везет в азартных играх, но не в работе.
Близнецы
Избегайте служебных романов и конфликтов с начальством. И не занимайтесь самоедством.
Рак
Совет звезд: не бойтесь принимать приглашения, даже если вас позовут в незнакомую компанию.
Лев
Сегодня прекрасный день для того, чтоб избавиться от плохой привычки.
Дева
Девам звезды советуют перестановкой в доме или оформлением какого-то пространства
Весы
Возможны серьезные затраты и покупки, однако, звезды советуют умерить свои желания.
Скорпион
Совет звезд: не разрывайте отношения с близкими, иначе уже в конце дня пожалеете.
Стрелец
Сегодня благоприятный день для Стрельцов, для решения серьезных задач, но не занимайтесь чужими делами.
Козерог
Если у Козерогов будет на сегодня четкий план, то они смогут успеть все и даже больше.
Водолей
Сегодняшний день подтолкнет Водолеев к положительным переменам.
Рыбы
Сегодня день будет таким спокойным, что вам покажется скучным, но скоро станет веселее.
Удачного вам дня!
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