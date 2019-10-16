Шоу-бизнес

У рэпера Тимати родился сын: стало известно имя малыша

Российский рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал отцом во второй раз в своей жизни.

Об этом исполнитель, которому запрещен въезд в Украину, сам написал в Instagram.

Малыша назвали Ратмиром

Также Тимати выложил фото, на котором он держит на руках младенца.

«Юнусов Ратмир Тимурович. 16.10.19 г. Москва», — подписал Тимати свой пост.

Мать ребёнка — модель Анастасия Решетова, которая также отметила событие фотографией на своей странице в Instagram.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она.

Напомним, что у Тимати также есть пятилетняя дочь от другой модели — Алёны Шишковой.

Ранее «ФАКТЫ"упоминали имя продюсера в другом контексте: его имя звучало в связи с возлюбленным Ани Лорак Егором Глебом, который работает в компании Тимати. Тогда украинская певица признавалась, что влюблена и счастлива, и публиковала фото с ним, интригуя публику.

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