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У рэпера Тимати родился сын: стало известно имя малыша
Российский рэпер и продюсер Тимур Юнусов, более известный как Тимати, стал отцом во второй раз в своей жизни.
Об этом исполнитель, которому запрещен въезд в Украину, сам написал в Instagram.
Малыша назвали Ратмиром
Также Тимати выложил фото, на котором он держит на руках младенца.
«Юнусов Ратмир Тимурович.
Мать ребёнка — модель Анастасия Решетова, которая также отметила событие фотографией на своей странице в Instagram.
«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала она.
Напомним, что у Тимати также есть пятилетняя дочь от другой модели — Алёны Шишковой.
Ранее «ФАКТЫ"упоминали имя продюсера в другом контексте: его имя звучало в связи с возлюбленным Ани Лорак Егором Глебом, который работает в компании Тимати. Тогда украинская певица признавалась, что влюблена и счастлива, и публиковала фото с ним, интригуя публику.
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