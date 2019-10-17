Украина

На Западе недовольны законопроектом о реформе судебной системы: за что критикуют

Послы Канады, Великобритании, Германии и Евросоюза обеспокоены законопроектом о реформе судебной системы в Украине. Об этом говорится в их совместном обращении к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову, копии которого направлены также, в частности, премьеру Алексею Гончаруку и главе Офиса президента Украины Андрею Богдану, пишет DW.

В письме отмечается: «Как партнеры, которые поддерживают демократические реформы в Украине, мы одобряем и поддерживаем высокий уровень амбиций, который демонстрирует новое правительство Украины. Мы разделяем Ваше мнение, что судебная реформа лежит в основе успешной трансформации Украины и независимая, подотчетна, профессиональная и эффективная судебная власть имеет первостепенное значение».

Также авторы письма приветствуют намерение властей Украины продолжить судебную реформу, в том числе путем активизации органов судебной власти, а также дисциплинарной и этической составляющей судебной власти, как это предусмотрено законопроектом № 1008 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского самоуправления».

В то же время послы выразили беспокойство по поводу соответствия некоторых элементов законопроекта.

В частности, беспокойство на Западе вызывает повторный отбор судей Верховного Суда и сокращение его количества без четкой процедуры и непонятных сроков; предполагаемое подчинения новой Высшей квалификационной комиссии судей нереформированному Высшему совету правосудия; недостаточные полномочия комиссий.

В то же время авторы письма указывают, что готовы встретиться с руководством Рады для того, чтобы выяснить, почему некоторые из вопросов по этому законопроекту могут иметь большие риски для реформы, которую предложило правительство. Также предложено обсудить возможные альтернативные решения, которые бы поддерживали темп реформы, который определил правительство, избегая некоторых осложнений. Кроме того, руководству Рады рекомендуют сотрудничать с Венецианской комиссией для полного обеспечения соответствия закону «нашим общим ценностям».

Напомним, Верховная Рада в среду, 16 октября, приняла законопроект номер 1008, которым вводится так называемая судебная реформа президента Владимира Зеленского. Законопроект поддержали только члены фракции «Слуга народа» и ряд внефракционных депутатов. Другие фракции голосовали «против». Документ, в частности, предусматривает сокращение количества судей Верховного Суда Украины дважды — с 200 до 100, а также — роспуск действующего состава ВККС и сокращение числа его членов с 16 до 12. Также Рада создала комиссию по вопросам добродетели. Она будет иметь полномочия инициировать привлечение к дисциплинарной ответственности судей, членов ВККС и Высшего суда правосудия, инициировать их увольнение и следить за добродетелью судей Верховного Суда.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», закон, меняющий работу Верховного Суда, раскритиковали сами судьи.

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