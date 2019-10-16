Политика

На заседании в среду, 16 октября, Верховная Рада одобрила закон о наказании депутатов за неучастие в голосовании за законопроекты, а также запустила новый этап судебной реформы в Украине.

За принятие первого закона проголосовали 265 народных депутатов Украины, судебные новации поддержали 236 голосами.

В соответствии с первым законом, зарплату народным депутатам будут начислять только в том случае, если народный депутат голосовал не менее, чем в 70% голосований, нажав кнопку «за», «против» или «воздержался». Также депутаты обязаны участвовать в заседаниях комитета, в состав которого входят.

Если же нардеп в течение календарного месяца в течение очередной сессии без уважительных причин не участвует в более чем 30% голосований на заседаниях Верховной Рады Украины или пропускает более чем половину заседаний своего комитета, ему за соответствующий месяц не возмещают расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий.

Закон, меняющий работу Верховного Суда, раскритиковали сами судьи, ведь их численность теперь сократится с 200 до 100, а количество рассматриваемых дел рискует остаться прежней. Также изменения предстоят Высшей квалификационной комиссии судей — ее численность сократят, а часть полномочий передадут Высшему совету правосудия. В дополнение в Украине появится Комиссия по вопросам добродетели, которая будет проверять работу судей и привлекать их к ответственности.

Напомним, президент подписал ранее принятые Радой законы о внесении изменений в Закон «О государственной поддержке кинематографии в Украине», а также о расширении прав Государственного бюро расследований и НАБУ на «прослушку».



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