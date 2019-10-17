Украина

Чтобы поняли, как выживают пенсионеры: зарплаты нардепов предложено сократить в три раза

Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о том, что им внесен в Верховную Раду Украины законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране. Об этом пишет «Обозреватель».

По его словам, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза.

«Я внес законопроект относительно уменьшения зарплаты народного депутата. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн — это зарплата с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых „депутатских“. Это на расходы — бумага, канцтовары, на конверты, на дорогу — что угодно», — рассказал Гончаренко.

По словам нардепа, указанные суммы не облагаются налогом и за них не надо отчитываться. То есть, можно не покупать ничего, положив 35 тыс. грн в карман.

«Фактически, депутат получает 63 тыс. грн. Есть еще на помощников отдельный фонд, но это люди, они работают», — отмечает нардеп.

По словам Алексея Гончаренко, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн «вызывает у людей чувство социальной несправедливости».

Если его законопроект будет принят, то зарплата народного депутата будет такая же, как и средняя по стране — 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн «депутатских».

Как объяснил Гончаренко, в «депутатские» деньги входят затраты на поездки по Украине. В то же время, заграничная командировка от Верховной Рады оплачивается отдельно и к зарплате не имеет отношения.

«Нам говорят — много депутатов, надо 300 депутатов, чтобы сэкономить. Так не надо ничего ждать — давайте сейчас уменьшим в три раза зарплату народного депутата и уменьшим затраты по этой статье», — заявил политик.

При этом нардеп отметил, что поданный им законопроект «пока не идет на рассмотрение в сессионный зал».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине намерены «отвязать» социальные выплаты и штрафы от прожиточного минимума. Данная инициатива была представлена для обсуждения на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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