- 06:55 Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта
- 06:35 Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими
- 06:25 Медленная ходьба опасна: ученые пришли к неожиданным выводам
- 06:20 В Украине решено увеличить минимальную зарплату и прожиточный минимум: что об этом известно
- 06:15 Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы
- 05:27 Точный прогноз на день: гороскоп на 17 октября для всех знаков зодиака
- 05:25 Держать “под колпаком” день и ночь: Путин приказал министрам изучать поведение молодежи в интернете
- 04:50 Чтобы поняли, как выживают пенсионеры: зарплаты нардепов предложено сократить в три раза
- 04:49 Не Брэд Питт: в США назвали самого влиятельного человека в Голливуде
- 03:44 Красно-кровавое море: в США жилой дом затопило кровью и останками животных
- 03:19 «Цой жив»! Группа «Кино» выступит «в полном составе» впервые за 30 лет: как такое возможно
- 02:53 На Западе недовольны законопроектом о реформе судебной системы: за что критикуют
Чтобы поняли, как выживают пенсионеры: зарплаты нардепов предложено сократить в три раза
Депутат от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко заявил о том, что им внесен в Верховную Раду Украины законопроект о снижении зарплат народных депутатов до среднего уровня по стране. Об этом пишет «Обозреватель».
По его словам, зарплаты народных избранников должны снизиться в три раза.
«Я внес законопроект относительно уменьшения зарплаты народного депутата. Сегодня у народного депутата зарплата фактически 63 тыс. грн. 28 тыс. грн — это зарплата с вычетом налогов. Еще 35 тыс. грн он получает с учетом так называемых „депутатских“. Это на расходы — бумага, канцтовары, на конверты, на дорогу — что угодно», — рассказал Гончаренко.
Читайте_Соцвыплаты и штрафы «отвяжут» от прожиточного минимума: как это повлияет на пенсию
По словам нардепа, указанные суммы не облагаются налогом и за них не надо отчитываться. То есть, можно не покупать ничего, положив 35 тыс. грн в карман.
«Фактически, депутат получает 63 тыс. грн. Есть еще на помощников отдельный фонд, но это люди, они работают», — отмечает нардеп.
По словам Алексея Гончаренко, такая зарплата депутата на фоне минимальной пенсии в Украине 1672 грн «вызывает у людей чувство социальной несправедливости».
Если его законопроект будет принят, то зарплата народного депутата будет такая же, как и средняя по стране — 10 тыс. грн плюс 10 тыс. грн «депутатских».
Как объяснил Гончаренко, в «депутатские» деньги входят затраты на поездки по Украине. В то же время, заграничная командировка от Верховной Рады оплачивается отдельно и к зарплате не имеет отношения.
«Нам говорят — много депутатов, надо 300 депутатов, чтобы сэкономить. Так не надо ничего ждать — давайте сейчас уменьшим в три раза зарплату народного депутата и уменьшим затраты по этой статье», — заявил политик.
При этом нардеп отметил, что поданный им законопроект «пока не идет на рассмотрение в сессионный зал».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине намерены «отвязать» социальные выплаты и штрафы от прожиточного минимума. Данная инициатива была представлена для обсуждения на заседании парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов 11 октября.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!