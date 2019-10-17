Опасная история: Вакарчук раскритиковал Зеленского

Украина

Народный депутат Украины, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук, соратники которого критиковали предлагаемые парламенту законопроекты о внесении изменений в Конституцию, не поддерживает стремления президента Владимира Зеленского усилить свои полномочия.

«Если бы я был президентом, и у меня было бы парламентское большинство, я бы точно не начинал с того, чтобы еще и де-юре сцементировать свою власть и усилить полномочия. Настоящее лидерство — это когда тебе достаточно поддержки людей, 70%, для того, чтобы не менять Конституцию либо не менять правила игры», — заявил он в интервью «Украинской правде».

По словам Вакарчука то, что пришедшая к власти команда называет «окном возможностей», напоминает ему действия всех предыдущих президентов Украины, которые пытались расширить свои полномочия. «Все они приходили и говорили: „Сейчас будет по-новому. Мы будем менять правила и делать их нормальными и справедливыми“. Но на самом деле меняли людей и меняли правила под людей. Мне кажется, это очень, во-первых, неэффективная, а во-вторых, очень опасная история», — добавил он.

Парламентарий рассказал, что его команда проверяет все проекты законов, которые вносятся в парламент, на так называемый «фактор Януковича». Особенно те документы, которые предусматривают изменения Основного закона. «Мы смотрим: если бы президентом был Янукович, мы бы голосовали за этот закон или нет? Если нет, то не голосуем за него и при президенте Зеленскому. Потому что для нас нет разницы — президент Янукович, президент Зеленский, президент Ющенко, президент Порошенко, президент Джефферсон или Авраам Линкольн. Должны быть правила, институты превыше всего. А фамилии — на втором месте», — отметил Вакарчук.

Настоящей же реформой политик назвал создание сильных институтов и правил, которые бы оставались неизменными при любом лидере, каким бы он ни был. А позицию Зеленского и его «Слуги народа», которые заявляют, мол, люди нам доверяют, поэтому давайте менять Конституцию, Святослав Вакарчук считает неправильной.

«Ни президент Зеленский, ни «Слуга народа» не шли на выборы с обещанием поменять Конституцию, полномочия и усилить президента. У нас парламентско-президентская республика. И таких обещаний никто не давал. Обещания были «конец эпохи бедности», «придет весна, будем сажать». И самое главное обещание — «ни обещаний, ни извинений», — добавил он.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вакарчук заявлял, что за достижениями команды Зеленского стоят тревожные тенденции — узурпация власти. По его словам, в первый же день работы парламента нового созыва в Основной закон начали вноситься изменения, усиливающие полномочия президента и нивелирующие — парламента.

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