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Происшествия

Умер украинский генерал, один из создателей Министерства обороны

10:47 17 октября 2019 196
Владимир Мулява и Иван Драч
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве умер украинский военный, кандидат философских наук, народный депутат Украины второго созыва Владимир Мулява. Об этом сообщили в Союзе офицеров Украины, передают «Крым.Реалии».

Родился Мулява 12 сентября 1932 года в городе Льгов Курской области России. Окончил юридическо-экономический факультет Киевского государственного университета имени Т. Г. Шевченко. Там же обучался в аспирантуре и защитил диссертацию на соискание степени кандидата философских наук.

Генерал-майор Мулява стоял у истоков создания Министерства обороны Украины.

Он был председателем организационного комитета по подготовке, созыву и проведению 1-го съезда офицеров Украины, конференции «Пути выхода Украины из экономического кризиса». Разработал концепцию создания украинской армии. Автор концепции создания социально-психологической службы для военнослужащих.

В 1991—1993 годах Мулява занимал пост начальника социально-психологического управления (затем — социально-психологической службы) Министерства обороны Украины.

Был замглавы секретариата Народного Руха Украины, впоследствии — и рады коллегии НРУ.

В 1998 году Мулява стал почетным гетманом украинского казачества.

Напомним, 15 октября скончался известный украинский литературный критик, литературовед, писатель, член Национального союза писателей Украины Владимир Панченко. В этот же день умер отец известной украинской певицы Ирины Билык. А 10 октября в возрасте 35 лет умер сын известной украинской писательницы Марии Матиос.

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