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- 09:47 Умер известный украинский литературовед
Умер известный украинский литературовед
На 66-м году жизни скончался известный украинский литературный критик, литературовед, писатель, автор учебников на литературную и историческую тематику, профессор Национального университета «Киево-Могилянская академия», доктор филологических наук, член Национального союза писателей Украины Владимир Панченко. Ранее сообщалось о смерти известного советского и грузинского композитора Гии Канчели, которому было 84 года.
О смерти Панченко сообщил прозаик и литературовед Михаил Слабошпицкий. «Еще три дня назад мы общались с ним по телефону, и он говорил слова прощания. То же самое прозвучало и в его позавчерашнем разговоре с Вячеславом Брюховецким, которому принадлежит особая роль в жизни и педагогической карьере Владимира Панченко. Брюховецкий забрал его из Кировоградского университета на должность вице-президента Киево-Могилянской академии, — пишет Михаил Слабошпицкий на своей страничке в социальных сетях. — Он мужественно шел к концу своих дней, все зная наперед. Только несколько раз грустно обмолвился о том, что сейчас вышел на особую творческую „форму“, и у него было много оригинальных замыслов».
Владимир Евгеньевич Панченко родился 2 сентября 1954 года в селе Демидовка Любашивского района Одесской области. Он окончил филологический факультет Одесского государственного университета имени Мечникова. Был народным депутатом Украины первого созыва, шеф-редактором и учредителем издания «ЛитАкцент».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 10 октября в возрасте 35 лет умер сын известной украинской писательницы Марии Матиос.
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