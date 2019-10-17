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В Украине хотят наказывать родителей нерадивых школьников: что об этом известно
В Украине родителей школьников хотят штрафовать за систематические прогулы занятий их детьми. Правительство приняло по этому поводу постановление № 684. Ранее был принят документ, обязывающий школьников младших классов носить в темное время суток светоотражающие жилеты.
В постановлении № 684 о наказании за прогулы сказано, что при отсутствии учеников, которые не достигли совершеннолетия, на учебных занятиях в течении 10 рабочих дней подряд по неизвестным причинам или без уважительных причин, учебное заведение безотлагательно обязано предоставить информацию службе по делам детей, а те, по необходимости, уведомить полицию.
Уважительными причинами для пропусков занятий считаются болезнь, отдых с родителями или другие семейные обстоятельства. Один из родителей обязан уведомить школьное учреждение о том, что ребенок будет отсутствовать и предоставить письменное заявление.
Если ребенок не посещал уроки по причине болезни и обращался к врачу — то доказательством уважительной причины может стать медицинская справка. Если же таковой нет — то нужно заявление от отца или матери о том, что в соответствующий период ребенок находился дома под их наблюдением.
Если ребенок систематически пропускает занятия без уважительной причины, а учебное заведение не имеет информации о том, где он находится, то по закону родителей можно привлечь к административной ответственности.
Суд, рассматривающий такие дела, может назначить предупреждение или штраф в размере от 850 гривен до 1700 гривен. Если ситуация повторится, то родителям грозит штраф в размере от 1700 гривен до 5100 гривен, без учета судебного сбора.
Ранее «ФАКТЫ» неоднократно писали о случаях буллинга в украинских школах. При этом подростки нападают не только на своих сверстников, но и на взрослых, которые не в силах дать им отпор.
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