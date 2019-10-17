24.65 / 24.94 27.12 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Много солнца и туманы: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели

12:14 17 октября 2019 158
осень
Инф. «ФАКТОВ»

Несмотря на ночные туманы и дымки, в пятницу, 18 октября, в Украине снова будет по-летнему тепло. Наша страна окажется в числе самых теплых в Европе. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба, ветер южный, слабый.

«Что на севере Африки, что в Украине — почти одинаково, днем ​​предполагается + 18 + 24 градуса», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она напоминает о туманах, которые будут ночью и утром «бродить» по всей территории страны, компенсируя значительный дефицит влаги, а также ухудшая видимость до 300−500 метров.

В Киеве 18 октября, снова сухо ясно солнечно и тепло, около +19 — +20 градусов.

«По возможности, держитесь ближе к водоемам — к рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые вобрали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать. Работайте, отдыхайте только на здоровье и в удовольствие», — советует Диденко.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, когда в Украине начнутся дожди и заморозки.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк перенесла две операции: стали известны подробности курса лечения актрисы

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер