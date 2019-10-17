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Много солнца и туманы: синоптик рассказала, какой будет погода в конце рабочей недели
Несмотря на ночные туманы и дымки, в пятницу, 18 октября, в Украине снова будет по-летнему тепло. Наша страна окажется в числе самых теплых в Европе. Дожди маловероятны, много солнца, много синего неба, ветер южный, слабый.
«Что на севере Африки, что в Украине — почти одинаково, днем предполагается + 18 + 24 градуса», — пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Она напоминает о туманах, которые будут ночью и утром «бродить» по всей территории страны, компенсируя значительный дефицит влаги, а также ухудшая видимость до 300−500 метров.
В Киеве 18 октября, снова сухо ясно солнечно и тепло, около +19 — +20 градусов.
«По возможности, держитесь ближе к водоемам — к рекам или прудам, идеально быть у моря, потому что сухие листья, которые вобрали все вредные выбросы за лето и половину осени, не дают нормально дышать. Работайте, отдыхайте только на здоровье и в удовольствие», — советует Диденко.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, когда в Украине начнутся дожди и заморозки.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.