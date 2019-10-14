Украина

Украину окутают туманы: в каких областях водителям нужно быть особо внимательными на дорогах

Как и на Покрова, во вторник, 15 октября, в южных, центральных, местами в восточных областях Украины и в Карпатах ожидается сильный туман с видимостью 200−500 метров. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Кроме того, в Донецкой, большинстве районов Луганской, Запорожской, Одесской, Черкасской, Кировоградской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, по прогнозам синоптиков, теплая и безоблачная погода, установившаяся в Украине на Покров, сохранится и во вторник, 15 октября.

Как сообщали «ФАКТЫ», бабье лето будет коротким. Последний месяц осени начнется с затяжных дождей и холодов.

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