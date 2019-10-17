Происшествия

ЧП в Кривом Роге: прохожие нашли мужчину, висевшего на электроопоре (фото)

Вечером среду, 16 октября, в Кривом Роге прохожие увидели страшную картину — мертвого молодого мужчину, повешенного на высоковольтной опоре. Ранее под Киевом 12-летний школьник повесился на поясе от одежды.

Как сообщает «Первый криворожский», ЧП произошло на улице Чудской в Центрально-Городском районе.

Сообщается, что на вид мужчине около 30 лет. Он был повешен на проводе, рядом с ним не было пятен крови.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Измаиле, на юге Одесской области, у себя дома был обнаружен повешенным 25-летний полицейский. По предварительным данным, это было самоубийство.



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