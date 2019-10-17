24.65 / 24.94 27.12 / 27.58
Киев: +14
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

ЧП в Кривом Роге: прохожие нашли мужчину, висевшего на электроопоре (фото)

13:08 17 октября 2019 25
Петля
Инф. «ФАКТОВ»

Вечером среду, 16 октября, в Кривом Роге прохожие увидели страшную картину — мертвого молодого мужчину, повешенного на высоковольтной опоре. Ранее под Киевом 12-летний школьник повесился на поясе от одежды.

Как сообщает «Первый криворожский», ЧП произошло на улице Чудской в Центрально-Городском районе.

Сообщается, что на вид мужчине около 30 лет. Он был повешен на проводе, рядом с ним не было пятен крови.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Измаиле, на юге Одесской области, у себя дома был обнаружен повешенным 25-летний полицейский. По предварительным данным, это было самоубийство.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Камерон Эли

Сын звезды сериала «Тарзан» зарезал свою мать и был убит полицейскими (фото)

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер