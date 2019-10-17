Стиль жизни

Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

Среда, 23 октября, — день, когда стоит быть очень пунктуальными.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овны столкнутся с безответственностью друзей. А вот в любовном и финансовых планах — большая удача.

Телец

На работе вас ждет успех. Возможно, придется выступать перед большой группой людей.

Близнецы

Если вы хотите не ссориться с избранником, не вспоминайте старые обиды.

Рак

Звезды советуют заняться физической работой, она принесет пользу, поможет избавиться от тягостных мыслей.

Лев

Удачный день для Львов: все, за что возьметесь, будет превращаться в ваших руках в совершенство.

Дева

Вам придется взять на себя ответственность за все, что происходит в семье.

Весы

Конкуренты постараются вас победить, но тщетно. А вечером ждите гостей, причем, с дорогими подарками.

Скорпион

Одиноким Скорпионам следует обратить внимания на давнего поклонника, хватит игнорировать его звонки и приглашения на свидания.

Стрелец

Вам пора отдохнуть, поэтому отправляйтесь с друзьями на природу или на турбазу.

Козерог

Козерог день проведет в ожиданиях и мечтаниях. И зря, ведь день удачный для дел и переговоров.

Водолей

Не пытайтесь добиться успеха, бросая начатое дело и хватаясь за новое.

Рыбы

Рыбам пора подумать о серьезных отношениях. Займитесь этим и своим здоровьем.

Удачного вам дня!

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