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Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака
Среда, 23 октября, — день, когда стоит быть очень пунктуальными.
А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Овны столкнутся с безответственностью друзей. А вот в любовном и финансовых планах — большая удача.
Телец
На работе вас ждет успех. Возможно, придется выступать перед большой группой людей.
Близнецы
Если вы хотите не ссориться с избранником, не вспоминайте старые обиды.
Рак
Звезды советуют заняться физической работой, она принесет пользу, поможет избавиться от тягостных мыслей.
Лев
Удачный день для Львов: все, за что возьметесь, будет превращаться в ваших руках в совершенство.
Дева
Вам придется взять на себя ответственность за все, что происходит в семье.
Весы
Конкуренты постараются вас победить, но тщетно. А вечером ждите гостей, причем, с дорогими подарками.
Скорпион
Одиноким Скорпионам следует обратить внимания на давнего поклонника, хватит игнорировать его звонки и приглашения на свидания.
Стрелец
Вам пора отдохнуть, поэтому отправляйтесь с друзьями на природу или на турбазу.
Козерог
Козерог день проведет в ожиданиях и мечтаниях. И зря, ведь день удачный для дел и переговоров.
Водолей
Не пытайтесь добиться успеха, бросая начатое дело и хватаясь за новое.
Рыбы
Рыбам пора подумать о серьезных отношениях. Займитесь этим и своим здоровьем.
Удачного вам дня!
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