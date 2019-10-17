24.73 / 25.00 27.44 / 27.88
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

16:17 22 октября 2019 97
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Среда, 23 октября, — день, когда стоит быть очень пунктуальными.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Овны столкнутся с безответственностью друзей. А вот в любовном и финансовых планах — большая удача.

Телец

На работе вас ждет успех. Возможно, придется выступать перед большой группой людей.

Близнецы

Если вы хотите не ссориться с избранником, не вспоминайте старые обиды.

Рак

Звезды советуют заняться физической работой, она принесет пользу, поможет избавиться от тягостных мыслей.

Лев

Удачный день для Львов: все, за что возьметесь, будет превращаться в ваших руках в совершенство.

Дева

Вам придется взять на себя ответственность за все, что происходит в семье.

Весы

Конкуренты постараются вас победить, но тщетно. А вечером ждите гостей, причем, с дорогими подарками.

Скорпион

Одиноким Скорпионам следует обратить внимания на давнего поклонника, хватит игнорировать его звонки и приглашения на свидания.

Стрелец

Вам пора отдохнуть, поэтому отправляйтесь с друзьями на природу или на турбазу.

Козерог

Козерог день проведет в ожиданиях и мечтаниях. И зря, ведь день удачный для дел и переговоров.

Водолей

Не пытайтесь добиться успеха, бросая начатое дело и хватаясь за новое.

Рыбы

Рыбам пора подумать о серьезных отношениях. Займитесь этим и своим здоровьем.

Удачного вам дня!

Читайте также советы психолога о том, как наполнить дом позитивной энергией.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Заворотнюк

Врачи часто путают с остеохондрозом: онколог рассказал о болезни Заворотнюк

Джон и Патч

В хосписе выполнили последнюю просьбу ветерана, желавшего попрощаться со своей собакой: трогательные фото

Бобиренко Виктор

Украиной управляют три человека, между ними уже наметился конфликт, — политолог

мост

Опора рухнет: в России рассказали, что убьет Крымский мост

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер