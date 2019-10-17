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Стиль жизни

Чего ждать в эту среду: гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака

5:25 23 октября 2019 1106
Гороскоп
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

День сегодня будет богат на конфликты и споры, постарайтесь избегать их.

А «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 23 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Сегодня не бегите за советом к друзьям, вы должны сами принять решение.

Телец

Хороший день для осуществления любых замыслов, требующих решительности

Близнецы

Будьте внимательными и старательными. А вот на работе все будут пытаться вами руководить.

Рак

Сегодня вы сможете разгрести гору дел, которые постоянно откладывали на потом.

Лев

Звезды предупреждают: легкомысленное отношение к материальным ценностям может привести к потерям.

Дева

Плохой день для работы с важными документами и оформления имущества.

Весы

Совет звезд: не откладывайте то, что можете воплотить в жизнь уже сейчас

Скорпион

Вам сегодня очень будет хотеться сбежать куда-то подальше от дома, но не забывайте об обязательствах.

Стрелец

Звезды советуют сегодня смотреть на вещи с разных ракурсов. Вечером возможны незапланированные, но приятные гости.

Козерог

Первая половина дня будет удачной. Возможно, вам удастся обзавестись полезными связями.

Водолей

Сегодня близкий человек помешает осуществить задуманное, поэтому не стройте серьезных планов.

Рыбы

Займитесь спортом. И не стоит сегодня надеяться на чью-то помощь, вы ее не получите.

Удачного вам дня!

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