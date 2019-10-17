- 14:44 Основа мобильной платформы «Электронная Украина»: готов к запуску первый блокчейн данных и единица измерения «ОдИн»
- 14:42 Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится
- 14:41 SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления
- 14:34 Жена экс-депутата Лещенко наехала на Притулу и нарвалась на жесткий ответ
- 14:21 Террорист Гиркин внезапно рассказал правду о главарях «ДНР»
- 14:16 Разваливается на части: с российским спутником в космосе произошло ЧП
- 14:08 Стало известно о задержании Гладковского
- 13:56 Европейская бизнес-ассоциация обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по вопросам энергетики
- 13:49 Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского к Трампу
- 13:46 У Зеленского решили проверить пенсионеров и льготников: Рада поддержала закон о верификации
- 13:44 Европейский суд решил: чиновникам Януковича выплатят компенсацию за моральный ущерб
- 13:42 Под Одессой застрелили мужчину в камуфляже
SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления
В авиакомпании SkyUp Airlines, ранее анонсировавшей открытие несколько регулярных рейсов по Украине, сообщили о запуске дополнительных рейсов из Львова и Запорожья в Киев в октябре и ноябре этого года.
Так, рейсы между Львовом и столицей Украины будут выполняться 31 октября, 7, 14 и 21 ноября. Стоимость — от 503 гривен.
От этой же суммы стартует цена на билет на самолет, который будет летать по маршруту Запорожье-Киев. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям в период с 27 октября до 1 декабря 2019 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о планах по отмене уплаты НДС авиакомпаниями, которые в Украине выполняют внутренние авиарейсы. Это, по словам чиновника, уменьшит цену авиабилета и «увеличит аэромобильность граждан до 15 процентов».
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!