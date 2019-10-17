SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления

Украина

В авиакомпании SkyUp Airlines, ранее анонсировавшей открытие несколько регулярных рейсов по Украине, сообщили о запуске дополнительных рейсов из Львова и Запорожья в Киев в октябре и ноябре этого года.

Так, рейсы между Львовом и столицей Украины будут выполняться 31 октября, 7, 14 и 21 ноября. Стоимость — от 503 гривен.

От этой же суммы стартует цена на билет на самолет, который будет летать по маршруту Запорожье-Киев. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям в период с 27 октября до 1 декабря 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о планах по отмене уплаты НДС авиакомпаниями, которые в Украине выполняют внутренние авиарейсы. Это, по словам чиновника, уменьшит цену авиабилета и «увеличит аэромобильность граждан до 15 процентов».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter