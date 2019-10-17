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Украина

SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления

14:41 17 октября 2019 4
SkyUp Airlines
Инф. «ФАКТОВ»

В авиакомпании SkyUp Airlines, ранее анонсировавшей открытие несколько регулярных рейсов по Украине, сообщили о запуске дополнительных рейсов из Львова и Запорожья в Киев в октябре и ноябре этого года.

Так, рейсы между Львовом и столицей Украины будут выполняться 31 октября, 7, 14 и 21 ноября. Стоимость — от 503 гривен.

От этой же суммы стартует цена на билет на самолет, который будет летать по маршруту Запорожье-Киев. Рейсы будут выполняться по четвергам и воскресеньям в период с 27 октября до 1 декабря 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сообщил о планах по отмене уплаты НДС авиакомпаниями, которые в Украине выполняют внутренние авиарейсы. Это, по словам чиновника, уменьшит цену авиабилета и «увеличит аэромобильность граждан до 15 процентов».

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