- 14:44 Основа мобильной платформы «Электронная Украина»: готов к запуску первый блокчейн данных и единица измерения «ОдИн»
- 14:42 Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится
- 14:41 SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления
- 14:34 Жена экс-депутата Лещенко наехала на Притулу и нарвалась на жесткий ответ
- 14:21 Террорист Гиркин внезапно рассказал правду о главарях «ДНР»
- 14:16 Разваливается на части: с российским спутником в космосе произошло ЧП
- 14:08 Стало известно о задержании Гладковского
- 13:56 Европейская бизнес-ассоциация обеспокоена нарушениями при рассмотрении законопроектов по вопросам энергетики
- 13:49 Стало известно, во сколько обошлась поездка Зеленского к Трампу
- 13:46 У Зеленского решили проверить пенсионеров и льготников: Рада поддержала закон о верификации
- 13:44 Европейский суд решил: чиновникам Януковича выплатят компенсацию за моральный ущерб
- 13:42 Под Одессой застрелили мужчину в камуфляже
Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится
17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1061, который предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных шоссе. Об этом сообщает ТСН.ua.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что контроль на всех этапах строительства и во время эксплуатации дороги будут выполнять специальные аудиторы. Эти эксперты должны иметь сертификат и быть включены в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.
Проверку могут заказать балансодержатель дороги или любой желающий, но за собственные средства. Аудит необходимо проводить лишь на главных трассах страны, в результате чего их проектная стоимость вырастет на 5−13%. На второстепенных дорогах аудит не будет обязателен.
Ранее сообщалось, что аудиторская проверка проходит в Службе безопасности Украины.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Семейная пара собирается на отдых в Египет. Жена: — Вот думаю, что бы такое мне взять с собой на море, чтобы я вышла на пляж и все вокруг обалдели?! — Лыжи возьми!