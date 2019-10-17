Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится

Украина

17 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект № 1061, который предусматривает обязательный аудит безопасности международных и национальных шоссе. Об этом сообщает ТСН.ua.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что контроль на всех этапах строительства и во время эксплуатации дороги будут выполнять специальные аудиторы. Эти эксперты должны иметь сертификат и быть включены в реестр аудиторов безопасности автомобильных дорог.

Проверку могут заказать балансодержатель дороги или любой желающий, но за собственные средства. Аудит необходимо проводить лишь на главных трассах страны, в результате чего их проектная стоимость вырастет на 5−13%. На второстепенных дорогах аудит не будет обязателен.

Ранее сообщалось, что аудиторская проверка проходит в Службе безопасности Украины.

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