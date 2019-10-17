Обличители коррупции и аудит безопасности дорог: онлайн-трансляция заседания Рады

Украина

В четверг, 17 октября, Верховная Рада Украны, ранее голосами внефракционных депутатов и членов фракции президентской «Слуги народа» поддержавшая масштабную судебную реформу, начнет свою работу с рассмотрения изменений в закон «О предотвращении коррупции».

Речь идет о документе, касающемся разоблачителей коррупции, который парламент принял в первом чтении месяц назад. Вторым пунктом повестки дня значится проект закона об изменении некоторых законодательных актов, касающихся управления безопасностью автомобильных дорог. Его парламентарии рассмотрят во втором чтении.

Есть и ряд новых документов, внесенных в повестку дня. В частности, проект закона, предлагающий внести изменения в Уголовный кодекс и усилить ответственность за закупку заведомо некачественных лекарств за бюджетные средства, а также проект постановления о создании следственной комиссии. Такая комиссия, по замыслу авторов документа, должна провести расследование относительно соблюдения законодательства во время смены собственников информационных телеканалов и обеспечения противодействия информационному влиянию Российской Федерации.

Трансляция начнется в 10:00.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», парламент утвердил документ, который предусматривает невыплату «второй депутатской зарплаты» (затраты, связанные с выполнением депутатской деятельности) нардепам-прогульщикам.

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