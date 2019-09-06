Друг Зеленского устроил аудит СБУ

Украина

В Службе безопасности Украины, руководителем которой парламент утвердил ранее исполняющего обязанности главы спецслужбы Ивана Баканова, начата аудиторская проверка.

«В ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности. Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности», — сообщают в спецслужбе.

Также подчеркивается, что «по итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине устроили оптимизацию и объединили ряд министерств. В частности, в правительстве Гончарука появилось министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter