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Украина

Друг Зеленского устроил аудит СБУ

12:30 6 сентября 2019 232
Здание СБУ в Киеве
Инф. «ФАКТОВ»

В Службе безопасности Украины, руководителем которой парламент утвердил ранее исполняющего обязанности главы спецслужбы Ивана Баканова, начата аудиторская проверка.

«В ведомстве начат функциональный аудит собственных структурных подразделений. Рабочие группы, созданные в СБУ для организации и проведения анализа, должны определить эффективность подразделений украинской спецслужбы, выявить возможное дублирование задач по направлениям деятельности. Также целью функциональной проверки является оптимизация численности Службы с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности», — сообщают в спецслужбе.

Также подчеркивается, что «по итогам аудита будут сформированы соответствующие предложения по реализации приоритетных задач в сфере реформирования ведомства».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кабмине устроили оптимизацию и объединили ряд министерств. В частности, в правительстве Гончарука появилось министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины.

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