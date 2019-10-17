- 16:12 Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака
- 16:11 В Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами: фото и видео с места ЧП
- 15:56 Свитолина уступила россиянке в напряженном поединке на Кубке Кремля
- 15:55 Кто бы мог подумать: экс-замминистра экономразвития заподозрили в работе на спецслужбы России
- 15:55 Разумков заявил, что Рада не закроет «Миротворец» по требованию ООН
- 15:51 В каких условиях лечат Заворотнюк: в сеть попали фото из больницы
- 15:38 ГПУ просит Раду "сдать" Дубневича: в чем обвиняют нардепа
- 15:20 Снег будет идти постоянно: синоптик дал прогноз на предстоящую зиму
- 15:07 Суд в Киеве снял арест с акций "дочки" Сбербанка России
- 14:44 Основа мобильной платформы «Электронная Украина»: готовы к запуску первый блокчейн данных и единица измерения «ОдIн»
- 14:42 Рада приняла закон об аудите автодорог: что изменится
- 14:41 SkyUp запускает несколько дополнительных авиарейсов по Украине: названы направления
Кто бы мог подумать: экс-замминистра экономразвития заподозрили в работе на спецслужбы России
Служба безопасности Украины в рамках расследования дела о госизмене, заподозрила бывшего замминистра экономразвития и торговли в работе на спецслужбы России, в частности, в деятельности, направленной на срыв производства в Украине крупнокалиберных снарядов. Ранее экс-офицер МВД, шпионивший на ФСБ, был приговорен к 12 годам лишения свободы.
Как сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда, с лета этого года делом, в котором фигурирует бывший высокопоставленный чиновник Минэкономразвития, занимается Главное следственное управление СБУ. «С 2017 года по настоящее время экс-замминистр экономики, а также гражданин США, представитель американской компании «Gray Fox Logistics» — гражданин Украины и директор Государственного предприятия «Украинский центр «Безпека» в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», — пишет издание.
Утверждается, что четыре года назад гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ, приехал в Украину для установления нужных контактов. И, узнав о намерениях наладить в Украине серийное производство снарядов 152−155 мм, вступил в сговор с чиновником и директором госпредприятия.
По мнению СБУ, фигуранты схемы, не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП «Безпека» и заводом «Артем» секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа по поставке оборудования для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.
В ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. И суд удовлетворил ходатайство, назначив почерковедческую экспертизу.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина отпустила из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже и сборе засекреченных сведений.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».