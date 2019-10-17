Украина

Кто бы мог подумать: экс-замминистра экономразвития заподозрили в работе на спецслужбы России

Служба безопасности Украины в рамках расследования дела о госизмене, заподозрила бывшего замминистра экономразвития и торговли в работе на спецслужбы России, в частности, в деятельности, направленной на срыв производства в Украине крупнокалиберных снарядов. Ранее экс-офицер МВД, шпионивший на ФСБ, был приговорен к 12 годам лишения свободы.

Как сообщают «Українськi Новини» со ссылкой на материалы суда, с лета этого года делом, в котором фигурирует бывший высокопоставленный чиновник Минэкономразвития, занимается Главное следственное управление СБУ. «С 2017 года по настоящее время экс-замминистр экономики, а также гражданин США, представитель американской компании «Gray Fox Logistics» — гражданин Украины и директор Государственного предприятия «Украинский центр «Безпека» в ущерб обороноспособности и экономической безопасности Украины совершают действия, направленные на предоставление иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины», — пишет издание.

Утверждается, что четыре года назад гражданин США, выполняя задание спецслужб РФ, приехал в Украину для установления нужных контактов. И, узнав о намерениях наладить в Украине серийное производство снарядов 152−155 мм, вступил в сговор с чиновником и директором госпредприятия.

По мнению СБУ, фигуранты схемы, не намереваясь поставлять Украине необходимое оборудование, организовали заключение между ГП «Безпека» и заводом «Артем» секретного контракта от 15 декабря 2017 года на выполнение государственного оборонного заказа по поставке оборудования для обеспечения технического перевооружения и реконструкции действующих производственных мощностей, необходимых для обеспечения серийного производства корпусов снарядов калибра 152 и 155 миллиметров.

В ходе досудебного расследования у СБУ возникла необходимость в проведении исследования указанного контракта экспертным путем для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного производства. И суд удовлетворил ходатайство, назначив почерковедческую экспертизу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Украина отпустила из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в шпионаже и сборе засекреченных сведений.



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