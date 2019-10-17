Это цинично и пошло: памятник Дмитрию Марьянову вызвал волну возмущения среди его коллег

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Спустя два года после смерти Дмитрия Марьянова, который по официальному заключению скончался от разрыва вены, не утихают скандалы. Родственники покойного делят его имущество и обмениваются оскорблениями. На днях на могиле Марьянова на Химкинском кладбище в Москве поставили памятник. На надгробном камне вырезан крест, заполненный радугой.

Такой выбор памятника возмутил многих коллег актера. Звезда сериала «Кухня» и давняя подруга Дмитрия, Елена Ксенофонтова, с которой он снимался во многих проектах, записала эмоциональное видеообращение, в котором резко высказалась в адрес родственников, раскритиковав памятник.

«Циничный, осознанно пошлый. Это памятник нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Нравится, вам или не нравится, но Дима был православным христианином. Я знаю, о чем говорю. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет. Он есть. Крест, заполненный радугой. Это омерзительно», — возмущалась Ксенофонтова.

Также ее удивило то, что на плите не указано отчество актера, а только «Дмитрий Марьянов». Актриса считает, что родные покойного «решили хайпануть! Опошлили и изгадили все, что могли».

Несмотря на официальную версию, Ксенофонтова считает, что актера таки убили.

Напомним, Дмитрий Марьянов проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре «Феникс», где актеру не оказали надлежащую помощь. Директора центра Оксану Богданову обвиняют «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Женщину могут посадить в тюрьму сроком до 6 лет.

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