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- 16:25 Это цинично и пошло: памятник Дмитрию Марьянову вызвал волну возмущения среди его коллег
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Это цинично и пошло: памятник Дмитрию Марьянову вызвал волну возмущения среди его коллег
Спустя два года после смерти Дмитрия Марьянова, который по официальному заключению скончался от разрыва вены, не утихают скандалы. Родственники покойного делят его имущество и обмениваются оскорблениями. На днях на могиле Марьянова на Химкинском кладбище в Москве поставили памятник. На надгробном камне вырезан крест, заполненный радугой.
Такой выбор памятника возмутил многих коллег актера. Звезда сериала «Кухня» и давняя подруга Дмитрия, Елена Ксенофонтова, с которой он снимался во многих проектах, записала эмоциональное видеообращение, в котором резко высказалась в адрес родственников, раскритиковав памятник.
«Циничный, осознанно пошлый. Это памятник нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Нравится, вам или не нравится, но Дима был православным христианином. Я знаю, о чем говорю. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет. Он есть. Крест, заполненный радугой. Это омерзительно», — возмущалась Ксенофонтова.
Также ее удивило то, что на плите не указано отчество актера, а только «Дмитрий Марьянов». Актриса считает, что родные покойного «решили хайпануть! Опошлили и изгадили все, что могли».
Несмотря на официальную версию, Ксенофонтова считает, что актера таки убили.
Напомним, Дмитрий Марьянов проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре «Феникс», где актеру не оказали надлежащую помощь. Директора центра Оксану Богданову обвиняют «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Женщину могут посадить в тюрьму сроком до 6 лет.
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