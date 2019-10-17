24.68 / 24.99 27.18 / 27.67
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Это цинично и пошло: памятник Дмитрию Марьянову вызвал волну возмущения среди его коллег

16:25 17 октября 2019 867
Дмитрий Марьянов
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Спустя два года после смерти Дмитрия Марьянова, который по официальному заключению скончался от разрыва вены, не утихают скандалы. Родственники покойного делят его имущество и обмениваются оскорблениями. На днях на могиле Марьянова на Химкинском кладбище в Москве поставили памятник. На надгробном камне вырезан крест, заполненный радугой.

Такой выбор памятника возмутил многих коллег актера. Звезда сериала «Кухня» и давняя подруга Дмитрия, Елена Ксенофонтова, с которой он снимался во многих проектах, записала эмоциональное видеообращение, в котором резко высказалась в адрес родственников, раскритиковав памятник.

«Циничный, осознанно пошлый. Это памятник нелюбви и абсолютного равнодушия и даже какой-то неприязни к этому человеку. Нравится, вам или не нравится, но Дима был православным христианином. Я знаю, о чем говорю. Нельзя было допустить, чтобы на памятнике не было креста. Нет. Он есть. Крест, заполненный радугой. Это омерзительно», — возмущалась Ксенофонтова.

Также ее удивило то, что на плите не указано отчество актера, а только «Дмитрий Марьянов». Актриса считает, что родные покойного «решили хайпануть! Опошлили и изгадили все, что могли».

Несмотря на официальную версию, Ксенофонтова считает, что актера таки убили.

Напомним, Дмитрий Марьянов проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре «Феникс», где актеру не оказали надлежащую помощь. Директора центра Оксану Богданову обвиняют «в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности смерть человека». Женщину могут посадить в тюрьму сроком до 6 лет.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что в Киеве попрощались с молодой актрисой Мариной Куклиной.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Гороскоп

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Бойцы ВСУ

Ветеранов АТО могут судить за войну на Донбассе: почему так произошло и что делать

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер