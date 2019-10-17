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Общество и люди

А зачем? Киевлянин установил очень странный рекорд (фото, видео)

17:42 17 октября 2019 64
Леонид Коваленко
Инф. «ФАКТОВ»

Киевлянин Леонид Коваленко установил один из самых странных Национальных рекордов Украины. Для этого он 17 октября в присутствии экспертов смотрел на прямые солнечные лучи в течение часа (с 11:00 до 12:00), ничем не защищая глаза. Напомним, предыдущий Национальный рекорд Украины установил президент Владимир Зеленский, который в течение 14 часов непрерывно общался с журналистами.

Свою акцию он провел, чтобы продемонстрировать уникальную особенность зрения — вместо яркого солнца рекордсмен видит черное пятно.

При этом к окулисту Коваленко никогда не обращался, однако медики категорически не советуют повторять подобные рекорды, ведь так можно довести себя до слепоты.

Политолог и журналист по профессии, он увлекается изотерикой, аюрведой и уверен, что наши недуги — лишь плод воображения.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о других необычных рекордах Украины — так, в Кременчуге изготовили самую большую в стране конфету, а в Одесской области юная танцовщица выполнила 111 уникальных акробатических элементов менее чем за четыре минуты.

Фото и видео Информатор

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