Украина

Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами

Пресс-марафон президента Украины Владимира Зеленского, который стартовал на Kyiv Food Market в 10:00 10 октября, побил мировой рекорд продолжительности. Это официально зафиксировал представитель Национального реестра рекордов, который прибыл на мероприятие около 18:40.

По его словам, на тот момент мировой рекорд был превышен на 45 минут.

На вопрос удивленного президента его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что это была инициатива самого Реестра, и она о ней ничего не знала.

Отметим, ранее в Офисе президента заявили, что инициатором подобного формата общения с журналистами был сам Зеленский.



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