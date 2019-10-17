Общество и люди

Давайте для начала решим самый обыкновенный арифметический пример. Ну, допустим, 179 + 320 — 458 + 656 — 562 + 653 — 216 + 327 — 769 + 656 — 585 + 753 — 952 + 785 — 676. Эти 15 трехзначных цифр я, человек гуманитарного склада ума, плюсовала и вычитала по старинке, в столбик, 2 минуты 40 секунд. Получила результат: 111. Наверняка, кому-то удастся посчитать быстрее. Но я точно знаю: лишь единицы выдадут правильный ответ, произведя все эти вычисления в уме. А десятилетние близнецы Юра и Рома Тарасовы из села Пустовойтово Глобинского района Полтавской области делают это быстрее всех. На решение задач подобной сложности им достаточно (вдумайтесь!) 7,5 секунды. Мальчишки на многочисленные вопросы о том, как им это удается, отвечают: «Мы представляем счеты и на них считаем». Рома (он старше своего брата-близнеца на 1 минуту) с Юрой занимаются ментальной арифметикой. Окончили в Кременчуге специальную школу (двухгодичную программу освоили за 11 месяцев), где обучают быстрому счету в уме. Но какие мыслительные комбинации проделывает при этом их мозг, вряд ли кто-то может объяснить. О секретах быстрого счета читайте в публикации «ФАКТОВ» «Быстрее калькулятора: преподаватель из Днепра учит считать в уме за десятую долю секунды»

«То, что делают дети, за пределами моего понимания»

— Математика всегда была моим коньком, — рассказывает 41-летний отец вундеркиндов Сергей Тарасов. — Школу я окончил с золотой медалью, получил высшее образование по специальности «экономист». Работаю заместителем директора на Глобинском сахарном заводе. В общем, практически вся моя жизнь связана с цифрами, подсчетами. Но то, чем удивляют мир мои дети, за пределами понимания. Вы только представьте, пример трехзначных цифр на умножение требует до двадцати действий на счетах. А сыновья проделывают это одномоментно в уме.

— Когда Рома и Юра начали осваивать ментальную арифметику, я тоже увлеклась ею, — говорит 37-летняя Юлия, мама мальчиков, тоже экономист по специальности, частный предприниматель. — В этой школе родителям разрешено присутствовать на занятиях. Думала, буду с сыновьями на одном уровне. Но смогла осилить только сложение и вычитание. Умножение оказалось мне не под силу — я потеряла логическую цепочку вычислений.

Старшая сестра мальчиков, 15-летняя Алина, тоже пыталась за компанию освоить ментальную арифметику.

— Я знаю: то, что Рома с Юрой делают, это очень тяжело, — говорит Алина. — Мне иногда даже страшно становится. Бывает, идем по улице, а люди, заранее все посчитавшие на калькуляторе, засыпают братьев цифрами. И они тут же выдают результат.

— Ментальной арифметике уже триста лет, — объясняет тренер устного счета школы ментальной арифметики из Кременчуга Алена Щербак. — За это время ее освоили миллионы людей. Сейчас она изучается в семидесяти странах, а в Японии и Китае введена в школьные программы. В Украине методика «Соробан» появилась недавно. Основатель школы счета Юрий Новоселов познакомился с этой методикой в 2013 году в Турции и занялся внедрением «Соробана» в Украине. Основная цель ментальной арифметики — синхронное развитие обоих полушарий мозга, образного мышления, концентрации внимания, интеллекта, скорости умственных реакций. Дети становятся более внимательными, дисциплинированными, мотивированными, уверенными в себе. Сначала ученики осваивают сложение и вычитание двух- и трехзначных цифр на японских счетах абакус, потом умножают от двух до двенадцати. И, конечно же, пользуются счетами в уме, представляя, как передвигают их косточки двумя руками. Поначалу дети двигают пальчиками, а потом потребность в этом отпадает.

Рома и Юра через полгода окончили первый курс, а еще через пять месяцев — второй. Мальчишки хотели развиваться дальше, поэтому папе пришлось (он говорит, что делал это с удовольствием) по воскресеньям возить детей в Кременчуг целый год.

— Когда мальчики только окончили школу, они производили вычисления десяти значений с трехзначными цифрами со скоростью 0,9 секунды между действиями на максимальном уровне сложности примеров, и это не медленно, — вспоминает Сергей Тарасов. — Центральным офисом международной школы «Соробан» было представлено задание на установление рекорда учебного заведения: 10 значений, трехзначные числа, скорость 0,5 секунды между действиями. Тогда нам казалось это нереальным. Но уже в начале июля нынешнего года сыновья справились с этим заданием и установили рекорд школы. Теперь для них это норма. Однажды мне удалось записать на видео решение примера даже за 0,4 секунды между действиями. Более того, Рома и Юра уже работают с четырехзначными и пятизначными цифрами. Кстати, в международной школе «Соробан» учатся больше двадцати тысяч учеников. Но только нашим детям удалось установить рекорд. Это и наша семейная гордость, и гордость школы «Соробан».

— Пора заносить успех в Национальный реестр рекордов.

— Вот у меня на работе закончится сезон варки сахара, и, скорее всего, займемся этим.

«Международная олимпиада по быстрому счету длилась… восемь минут»

Спрашиваю родителей мальчишек, как их сыновья применяют уникальные способности в жизненных ситуациях.

— Иногда я даю им результаты по собранным гектарам сахарной свеклы или по переработанным тоннам сырья, которые мне приходится собирать ежедневно на работе. Полученный ответ не проверяю — я в нем уверен, — улыбается Сергей. — Хотя некоторых, кто проверяет ответы детей, иногда подводят калькуляторы.

— А я точно знаю, что нас никогда не обманут в магазине, — подхватывает мама. — Еще до того, как начнем рассчитываться, сыновья знают не только сумму положенных товаров в корзинку, но и какой будет сдача.

Несмотря на таланты в ментальной арифметике, в остальном, говорят родители, это обычные дети, любят пошалить.

— Чтобы получить хороший результат в ментальной арифметике, нужно прежде всего разогреть мозг учеников, — делится секретом воспитания маленьких гениев их мама. — То есть для начала предложить более легкие задачи. Обязательно надо учитывать самочувствие детей, их настроение. Последнее время мы с ними, конечно, тренировались на скорость решения примеров.

Такое совместное усердие детей, родителей и тренера увенчалось рядом побед. Одному из братьев удалось победить на международной онлайн олимпиаде, где соревновались более тысячи детей из 13 стран. Главным призом была поездка на всемирную олимпиаду WAMAS-2019 в Турцию. И хотя победа досталась только одному из братьев, Юрию, на всемирную олимпиаду в Анталью ребята поехали вдвоем. На семейном совете было принято решение заплатить за участие в ней и Романа. Ведь попасть на очную, первую в жизни, олимпиаду было мечтой близнецов.

На международной олимпиаде в Турции братья Тарасовы были абсолютно спокойны, в отличие от их родителей

На олимпиаде в Анталье собрались более 600 детей из 16 стран мира.

— В отличие от нас, дети были абсолютно спокойны, — делится наблюдениями Юля. — Всех участников посадили в большом зале, каждому дали японские счеты и конверты с заданиями. В зал разрешили зайти телерепортерам и тренерам, а родные соревнующихся могли наблюдать за ходом мероприятия на больших экранах в отдельной комнате. Мы видели, как камеры выхватывали крупным планом лица наших мальчиков, наверное, операторы были поражены их схожестью. И только слышали, как шелестят абакусы. Вся олимпиада длилась ровно… восемь минут. Четыре из них — на решение заданий на счетах, столько же — на решение в уме. Наши сыновья стали победителями в своих категориях.

На вопрос, было ли сложно победить Рома и Юра дружно ответили: «Сложно, но мы к этому готовились».

Читайте также: Украинские школьники завоевали шесть медалей на Олимпиаде гениев в США

Интересно, что в первые три года своей жизни мальчики говорили достаточно плохо. Обеспокоенные родители даже к логопеду обращались. Но близнецы сами разговорились. И как только начали говорить, тут же начали считать. Бывало, едут куда-то на машине, и родители принимаются тренировать малышей: а сколько два пальчика и еще два? Дети просили озадачивать их еще и еще.

Очень любили складывать пазлы и кубик Рубика. А когда в 2018 году Рома с Юрой победили во всеукраинском конкурсе «Чудо-ребенок» в номинации «Самые удивительные дети», их начали приглашать на различные телевизионные шоу. В программе «Круче всех» режиссеры решили соединить способности мальчиков, предложив им за одну минуту сложить и вычесть тридцать двухзначных чисел с одновременным сложением кубика Рубика. И это все в прямом эфире. У ребят получилось!

— В первом классе дети осваивают счет в пределах десяти, — вспоминает первая учительница Ромы и Юры Татьяна Боровик. — А они легко справлялись с двухзначными цифрами. Не только складывали и вычитали, но и умножали двухзначные числа на однозначные. А после первого года обучения я предложила родителям отправить детей в школу ментальной арифметики в Кременчуге.

Кстати, у Ромы быстрее получаются действия с трехзначными цифрами, а у Юры — с двухзначными. Они оба отличники, хотя гуманитарные предметы даются им нелегко. Юра — инициатор идей, а Роме нравится эти идеи воплощать в реальность вместе с братом.

Сейчас близнецы осваивают роль мотиваторов глобинского филиала школы «Соробан».

— А что дальше?

— На этот вопрос мы пока ответа не нашли, но активно ищем его всей семьей. Ведь с ментальной арифметикой у нас связано много счастливых моментов. И мы с ней связаны невидимыми нитями, — говорит мама.

— В любом случае, полученные знания лишними не будут. Когда у человека «калькулятор» в голове, это всегда удобно, — обнимает мальчишек отец.

Ранее в публикации «Все реки и острова дочка выучила… пробегая мимо карты мира» «ФАКТЫ» рассказывали о вундеркинде Злате Поплавской, которая в три года установила уже два (!) национальных рекорда.

Фото из семейного альбома

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter