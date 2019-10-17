Здоровье и медицина

«Сын родился с опухолью на копчике, которая весила 2,5 килограмма — больше, чем сам ребенок»

О том, как делали кесарево сечение и как Денису удаляли опухоль, врачи пообещали Оксане рассказать, когда она окрепнет. — Только сказали, что можно было снимать фильм ужасов, — вспоминает 25-летняя Оксана. — Какое счастье, что сейчас все страшное уже позади! Денис появился на свет с опухолью в области копчика, которая весила 2 килограмма 500 граммов (!), а вес самого ребенка оказался гораздо меньше: один килограмм 850 граммов. В операционную мальчика несли три врача: анестезиолог — ребенка, а опухоль — два хирурга. Уникальная операция длилась полтора часа. Провела ее вместе с коллегами львовский хирург Галина Курило. Как сказала Галина Васильевна, им с коллегами удалось отделить ребенка от опухоли, а не опухоль от ребенка. С новообразованием такого размера специалисты Львовской городской детской клинической больницы еще не сталкивались. Хотя совсем недавно «ФАКТЫ» писали о подобном случае: Галина Курило прооперировала маленькую львовянку Камиллу, родившуюся с опухолью весом 1,7 килограмма. Именно статьи об этой девочке подарили Оксане надежду на то, что и ее ребенка удастся спасти.

«В последние недели беременности я почти не шевелилась. Живот достиг таких гигантских размеров, что казалось, будто он вот-вот лопнет»

У Оксаны двое деток — трехлетний Назар и полуторагодовалая Аня родились здоровыми. То, что у третьего ребенка внутриутробно обнаружили в области копчика опухоль размером три сантиметра, стало неожиданностью.

— Еще на 17-й неделе опухоль не была видна, а на 20-й ее заметили, — вспоминает Оксана. — Мне объяснили, что новообразование можно будет удалить. И я решила вынашивать малыша.

— Как быстро росла опухоль?

— Через месяц она стала вдвое больше. Тогда врачи заговорили об искусственном прерывании беременности. Конечно, если я этого захочу.

— Но вы не захотели…

— Успокаивало то, что ребенок развивался нормально, а опухоль как будто жила своей жизнью и не затрагивала внутренние органы. Самое сложное было пережидать период от УЗИ до УЗИ. Когда увидела, что с каждым обследованием опухоль увеличивается, в какой-то момент поняла: от меня уже ничего не зависит. Оставалось просто донашивать ребенка. Я не знала, что будет с нами обоими. Думаю, сам Бог помог Галине Курило сделать такую сложную операцию…

«Какое счастье, что все страшное уже позади», — говорит Оксана

О девочке Камилле из Львовской области, у которой диагностировали пояснично-копчиковую тератому, «ФАКТЫ» рассказывали в сентябре этого года. Опухоль-монстр весила всего на 200 граммов меньше, чем сам ребенок. Врачам Львовской городской детской клинической больницы удалось успешно прооперировать малышку. Сегодня девочка здорова и ничем не отличается от сверстников. Прочитав статью о Камилле, мама Дениски Оксана поняла: у сына есть шанс на спасение и полноценную жизнь.

— Нами тогда Бог руководил, иного объяснения у меня просто нет, — говорит женщина. — В Facebook живо обсуждали статью, десятки женщин писали о том, что Галина Курило спасала детей, которые, казалось бы, не имели шансов. Мы попросили в комментариях дать нам контакты этого врача. Нам сбросили фотографию визитки. Очень хорошо помню, как моя мама позвонила Галине Васильевне, и она сразу же ответила. Выслушав нас, успокоила и пригласила на консультацию.

После обследования Оксаны Галина Курило сказала, что возьмется спасать ребенка, как только он появится на свет. Оксана рожала во Львовском областном перинатальном центре.

— На 30-й неделе беременности мне стало физически очень тяжело, — вспоминает женщина. — Начало стремительно нарастать многоводие. Ребенок уже был большим и живот достиг таких гигантских размеров, что казалось, будто он вот-вот лопнет. В последние недели я почти не шевелилась. Наблюдавшие меня в Ковеле врачи опасались преждевременных родов и посоветовали срочно ехать во Львов.

— Денис родился на 32-й неделе, операция кесарева сечения была очень сложной, — рассказывает заместитель директора Львовского перинатального центра по медицинской части Роман Мацюра. — Чтобы спасти ребенка, важно было делать все максимально быстро. Работала целая команда: я, анестезиологи, ассистенты, неонатологи. Опухоль была огромной — на 700 граммов больше, чем сам малыш. Ориентировочно ее размер составлял 22 на 24 сантиметра. Важно было во время вмешательства не повредить опухоль, и нам это удалось. Мы выполнили кесарево сечение в течение 35 минут. Ребенок появился на свет недоношенным, но жизнеспособным. Наши реаниматологи оказали ему первую помощь, и в течение нескольких часов мальчика перевели в детскую городскую больницу.

«После удаления новообразования мальчику заново сформировали ягодицы»

Обычно младенцев с такими опухолями оперируют через семь — десять дней после рождения, когда они немного окрепнут, однако Денис ждать не мог.

— Мы хотели окрестить ребенка, но врачи сделали какие-то обследования и сказали, чтобы муж немедленно подписал разрешение на проведение операции, — рассказывает Оксана. — И Дениску перевезли в детскую больницу. А дальше для меня все было как в тумане. Я опомнилась, когда уже все было позади. Мне принесли моего малыша.

«Дениска с каждым днем радует нас, — говорит Оксана. — Он нормально набирает вес и развивается, как все детки»

— Сердечно-сосудистая система мальчика не могла справиться с нагрузкой, ведь опухоль была больше него, — вспоминает заведующая хирургическим отделением Львовской городской детской клинической больницы Галина Курило об операции. — На образовании появились некрозы. Требовалось немедленное вмешательство. На операцию ребенок поступил в критическом состоянии. Надо было все делать очень быстро. Мы справились за полтора часа. Если бы вмешательство длилось дольше, мальчик мог просто не выдержать. После операции ребенок еще сутки находился на аппарате искусственной поддержки давления.

Галина Курило: «Нам с коллегами пришлось отделять ребенка от опухоли, а не опухоль от ребенка. С таким гигантским новообразованием мы столкнулись впервые»

Когда мы общались по поводу случая с Камиллой, Галина Васильевна сказала, что у девочки была самая большая опухоль, которую она видела за 25 лет стажа, однако случай Дениса врач назвала еще более масштабным.

После удаления опухоли мальчику заново сформировали ягодицы. Он еще маленький, поэтому его приходится кормить через зонд. Но Дениска хорошо кушает, спит, набирает вес. Врачи говорят, что когда заживут послеоперационные раны, он с мамой поедет к сестренке и братику. А в годик на теле ребенка не останется шрамиков, напоминающих о том, что он прошел такое серьезное испытание.

— Это удивительно, что мы с этими людьми нашли друг друга, — говорит Галина Курило. — Благодаря реформе медицины женщина без проблем смогла переехать в другую область и оперироваться у тех врачей, у которых пожелала. И хочу отметить журналистов, которые пишут о том, какие методы лечения применяют врачи, какие операции проводят. Ведь одна статья или сюжет могут кардинально изменить чью-то жизнь.

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