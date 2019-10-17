Портнов разрушает судебную реформу Зеленского, — политолог

Политика

Андрей Портнов уже на старте разрушает судебную реформу президента Зеленского. Об этом в своем блоге написал политолог Владимир Цыбулько.

«С одной стороны, президент проводит реформу судебной системы, это одна из первых комплексных реформ. Претензии к судебной власти всегда были среди первых у избирателей. Вчерашние новости переполнены оценкам нового закона, прогнозами его реализации. И тут же читаем, что, несмотря на новые или старые суды, любые вопросы в них можно решить через Портнова. А сам Портнов в публичных заявлениях рассказывает, кого в нашей стране надо наказывать, кого прощать, а кого увольнять», — написал Цыбулько.

По словам политолога, деятельность Портнова уже вызвала проблемы в отношениях с Западом и МВФ: «Для стран Запада вопрос независимого правосудия всегда был принципиальным моментом. И к последнему закону уже высказаны претензии и критика, часть из которых учтены, по другим еще будет длительная дискуссия. На переговорах с МВФ по новой программе вновь включают пункт об обеспечении эффективной работы независимых судов. И в этом блоке переговоров все чаще звучит вопрос: „Ху из мистер Портнов и почему его до сих пор терпит президент?“ Может, завалить новую программу МВФ — это также специальное задание резидента?»

Особенно резонансным стало давление на прокуратуру с ультиматумом закрыть дело против экс-министра юстиции Лукаш по подозрению в растрате государственных средств.

«Сегодня Лукаш получает подозрение по коррупционным делам. А Портнов объявляет открытую войну прокуратуре и ставит ультиматумы президенту. Портнов требует уволить следователя прокуратуры, который ведет дело Лукаш, российские СМИ запустили шквал заказных публикаций. Эксперт проверил в открытых источниках информацию о следователе. Как оказалось, «дело о декларации этого прокурора уже поднималось несколько лет назад, когда он проводил следствие против какого-то другого высокого барыги. Трижды проверили источники доходов, все подтвердилось бумагами, история закрылась. Поэтому давление на следователя сейчас — не только прямое нарушение уголовного кодекса, но еще и порожняк», — написал Цыбулько.

Политолог публично обратился к президенту с просьбой отстранить Портнова от давления на суды и участия в украинских политических процессах, а также напомнил о роли Портнова в Администрации Януковича в 2014-м году.

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