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Русская православная церковь разрывает отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ
После того как Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда сделал заявление. В нем говорится о разрыве молитвенного общения РПЦ с Элладской церковью. Об этом сообщает РБК-Україна.
17 октября в Москве также прошел внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл, как реакцию на признание Православной церкви Украины сначала Константинопольским патриархатом, а теперь и Элладской церковью.
«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», — заявил глава РПЦ.
РПЦ также уполномочила патриарха Кирилла не упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви, если он начнет молитвенное общение с представителями ПЦУ.
Ранее сообщалось, что акции против ПЦУ в Киеве были организованы при участии спецслужб РФ.
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