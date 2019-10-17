24.69 / 25.00 27.19 / 27.68
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Русская православная церковь разрывает отношения с Греческой церковью из-за признания ПЦУ

19:01 17 октября 2019 87
Православный храм
Инф. «ФАКТОВ»

После того как Элладская православная церковь признала Православную церковь Украины, глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Русской православной церкви (РПЦ) Владимир Легойда сделал заявление. В нем говорится о разрыве молитвенного общения РПЦ с Элладской церковью. Об этом сообщает РБК-Україна.

17 октября в Москве также прошел внеочередной синод Русской православной церкви. Его собрал патриарх Кирилл, как реакцию на признание Православной церкви Украины сначала Константинопольским патриархатом, а теперь и Элладской церковью.

«Прекращаем молитвенное и евхаристическое общение с теми архиереями Элладской церкви, которые вступили или вступят в таковое общение с представителями украинских неканонических раскольничьих сообществ», — заявил глава РПЦ.

РПЦ также уполномочила патриарха Кирилла не упоминать в богослужении предстоятеля Элладской церкви, если он начнет молитвенное общение с представителями ПЦУ.

Ранее сообщалось, что акции против ПЦУ в Киеве были организованы при участии спецслужб РФ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Гороскоп

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Сваты

Съемки «Сватов-7» продолжат в большом городе: режиссер сериала рассказал о смене концепта

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер