В Одесском сервисном центре МВД заработало мобильное приложение для слабослышащих (фото)

Общество и люди

В четверг, 17 октября, региональный сервисный центр МВД в Одесской области представил проект ConnectPRO для людей с нарушением слуха. Принцип его работы довольно прост.

«Это мобильное приложение устанавливают на телефон слабослышащего человека. При необходимости связи с различными госслужбами, пользователь сканирует QR-код. Открывается диалог с госслужащим, который оказывает определенную услугу. Если мы говорим об Украине, как о европейском государстве с прицелом на социальную инклюзию, то, в первую очередь, мы должны обеспечить доступ государственных услуг», — пояснила сотрудник сервисного центра МВД Елена Яковчук. Она отметила, что Одесский регион — первый в Украине, где внедрено это новшество.

Отмечается возможность разговора на языке жестов, как с помощью чата, так и непосредственно при онлайн-включении. Устанавливается прямой контакт между слабослышащим клиентом и сотрудником сервисного центра. Таким образом люди с проблемами слуха без каких-либо ограничений смогут получать необходимую информацию и услуги.

В ходе презентации администратор продемонстрировал принцип пользования приложением. Так, нажав на кнопку «Звонок переводчику», он в течение пяти минут связался с переводчиком языка жестов. Также пообщаться с переводчиком смогли одесситы, имеющие проблемы со слухом, которые сразу же оценили комфортность пользования услугой.

Разработчики подчеркивают, что приложение можно скачать в Web Store и Google Play. Также то, что ConnectPRO обеспечивает конфиденциальность благодаря механизму двойного шифрования, информация доступна только не слышащему и представителю обслуживающей компании.

«Для работы с приложением не нужно обмениваться личными данными. После завершения диалога персонал компании не может корректировать или удалять его. Это дает возможность проверить качество услуг», — говорят разработчики.

Следует заметить, что разработчики ConnectPRO также имеют проблемы со слухом, именно поэтому в приложении учтены все нюансы. Они не утверждают, что находятся на связи 24/7 в онлайн-режиме и готовы к усовершенствованию приложения.

Одесса стала вторым городом в Украине, а Одесская область — первым регионом, в сервисном центре МВД которого используется данное программное обеспечение. До этого приложение было установлено только в Киеве.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о 30-летнем киевлянине Сергее Малюкове, который создал стартап BeWorned по разработке мобильных приложений для глухих. Его команда заключила в Вашингтоне несколько договоров с крупными американскими компаниями о подключении к системе Connect PRO by BeWorned.

Между тем, по мнению специалистов, слух у человека может ухудшиться из-за недолеченной простуды, после сильных эмоциональных перегрузок и по другим причинам. Об этом рассказал врач-оториноларинголог одной из киевских больниц.

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