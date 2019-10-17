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Не выпущенный за границу Гладковский объявил голодовку
17 октября Олег Гладковский, бывший первый заместитель секретаря СНБО, которого задержало НАБУ, объявил в знак протеста голодовку. Об этом сообщает УНН.
Олег Гладковський называет задержание незаконным и заявляет, что никаких ограничений на выезд за границу у него никогда не было, а повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий ему не направляли.
«Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию „Богдан“, я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», — утверждает Гладковский.
Ранее сообщалось, что сын Олега Гладковского стал главным фигурантом скандала вокруг «Укроборонпрома».
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