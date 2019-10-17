Не выпущенный за границу Гладковский объявил голодовку

Украина

17 октября Олег Гладковский, бывший первый заместитель секретаря СНБО, которого задержало НАБУ, объявил в знак протеста голодовку. Об этом сообщает УНН.

Олег Гладковський называет задержание незаконным и заявляет, что никаких ограничений на выезд за границу у него никогда не было, а повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий ему не направляли.

«Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию „Богдан“, я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», — утверждает Гладковский.

Ранее сообщалось, что сын Олега Гладковского стал главным фигурантом скандала вокруг «Укроборонпрома».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter