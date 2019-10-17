24.69 / 25.00 27.19 / 27.68
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Не выпущенный за границу Гладковский объявил голодовку

19:33 17 октября 2019 193
Олег Гладковский
Инф. «ФАКТОВ»

17 октября Олег Гладковский, бывший первый заместитель секретаря СНБО, которого задержало НАБУ, объявил в знак протеста голодовку. Об этом сообщает УНН.

Олег Гладковський называет задержание незаконным и заявляет, что никаких ограничений на выезд за границу у него никогда не было, а повесток с вызовами на допрос или для проведения следственных действий ему не направляли.

«Я все время сотрудничал с детективами НАБУ, давая показания и необходимые пояснения. За последние полгода, как я вернулся в корпорацию „Богдан“, я десятки раз вылетал за границу для участия в переговорах с бизнес-партнерами и всегда возвращался в Украину», — утверждает Гладковский.

Ранее сообщалось, что сын Олега Гладковского стал главным фигурантом скандала вокруг «Укроборонпрома».

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Ребенка ведет мужчина за руку

Трехлетнего мальчика, пропавшего из детского сада в Харькове, спас разносчик пиццы

Кошка Мочи

Калифорнию трясло: видео с реакциями собаки и кошки на землетрясение стали вирусными

Гороскоп

Гороскоп на 18 октября для всех знаков зодиака

Кейт Миддлтон

По следам принцессы Дианы: Кейт Миддлтон в ослепительно белом прибыла в Лахор (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер