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Лучшее — детям: "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на период осенних школьных каникул
«Укрзалізниця» назначила 12 дополнительных поездов на время осенних школьных каникул. Напомним, ранее перевозчик назначал дополнительные поезда на Покров.
В частности, поезда из Киева будут курсировать в Николаев/из Николаева, во Львов, Рахов и Ковель. Из Львова можно будет отправиться в Одессу и Днепр, из Днепра — в Умань, из Харькова — в Покровск.
Дополнительные поезда назначены на период с 24 октября по 3 ноября.
Проездные документы можно приобрести онлайн или в кассах.
Ранее «ФАКТЫ» писали о новациях перевозчика для жителей Донбасса, а также для украинских военнослужащих.
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