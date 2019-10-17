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Лучшее — детям: "Укрзалізниця" назначила дополнительные поезда на период осенних школьных каникул

20:30 17 октября 2019 27
Лучшее&nbsp;— детям: «Укрзалізниця» назначила дополнительные поезда на период осенних школьных каникул
Инф. «ФАКТОВ»

«Укрзалізниця» назначила 12 дополнительных поездов на время осенних школьных каникул. Напомним, ранее перевозчик назначал дополнительные поезда на Покров.

В частности, поезда из Киева будут курсировать в Николаев/из Николаева, во Львов, Рахов и Ковель. Из Львова можно будет отправиться в Одессу и Днепр, из Днепра — в Умань, из Харькова — в Покровск.

Дополнительные поезда назначены на период с 24 октября по 3 ноября.

Проездные документы можно приобрести онлайн или в кассах.

Ранее «ФАКТЫ» писали о новациях перевозчика для жителей Донбасса, а также для украинских военнослужащих.

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