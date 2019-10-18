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Лобовое столкновение маршрутки и кроссовера под Николаевом: 11 пострадавших, из них трое – маленькие дети
В четверг вечером, 17 октября, в городе Вознесенске Николаевской области произошло ДТП: на улице Киевской лоб в лоб столкнулись кроссовер Hyundai Tucson и рейсовый автобусБАЗ, шедший по маршруту «Сырзавод — 3-й микрорайон».
В момент аварии в автобусе находилось 15 пассажиров.
Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, в результате аварии травмы получили 8 пассажиров в возрасте от 18 до 36 лет и трое детей — 2, 4 и 7 лет.
Все пострадавшие доставлены в местную больницу. Оба водителя не пострадали.
Предварительно правонарушение квалифицировано по ст. 286 УК Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения с пострадавшими, получившими средней тяжести телесные повреждения». Виновным грозит до 3 лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», днем в среду, 16 октября, в ближнем пригороде Одессы, на 21-м километре Старокиевского шоссе, при столкновении «Волги» с маршрутным автобусом один человек погиб и шестеро получили травмы. Пострадавшие были госпитализированы. По предварительным данным, 52-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗ 2410, двигался со стороны Одессы по крайней левой полосе.
В тот же день вечером в результате ДТП в Килийском районе (на юге Одесской области) в массивную кирпичную стелу врезалась легковушка. От удара начался сильный пожар, двери заклинило, и в считаные минуты авто взорвалось.
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