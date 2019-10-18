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«Мини-пиг», которого семья купила в качестве домашнего любимца, неожиданно вырос в 180-килограммовую свинью (фото)
Семья Грэм, проживающая в британском городе Малверн, приобрела себе в 2014 году домашнего питомца — маленького поросенка. Найджел Грэм решил приобрести его в подарок жене Сэм, у которой аллергия на котов и собак.
Им сказали при покупке, что это мини-пиг — карликовая свинка, которая, когда вырастет, будет весить не более 30 килограммов.
Однако Грейс (так назвали малышку) отличалась отличным аппетитом. И в итоге выросла в 180-килограммовую свинью. На ее питание семейство еженедельно тратит около 30 долларов в неделю. Не говоря уже о том, сколько места в доме занимает Грейс. По счастью, ее удалось приучить ходить в туалет.
Несмотря ни на что, Грэмы привязались к Грейс. И уже не представляют жизни без нее. Они говорят, что родители Грейс выглядели, как микро-пиги и достигал человеку до колена. В кого уродилась Грейс — непонятно. Владельцы предполагают, что ее размеры — результат того, что она хорошо кушает.
Спит она в гостиной семейного коттежда. И часто сидит с хозяевами на диване и смотрит телевизор. Для нее прорезали дверцу во входной двери, чтобы она могла выходить во двор, когда захочет.
«Мы любим ее. Для меня она — как третья дочка, правда. Она — часть нашей семьи… Она даже чище, чем одна из моих дочек. И дарит мне больше любви», — говорит Найджел. Он также признался газете The Sun, что раньше его любимым блюдом был бекон. Но теперь никто из них его не ест. «Это было бы неправильно», — говорит он.
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