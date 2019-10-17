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Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту (фото)

9:45 17 октября 2019 248
Кошка Кэнди
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Супруги Ник и Ворри Кул собирались лететь с острова Мэн в Нью-Йорк. И были шокированы, когда к ним подошли охранники аэропорта и сурово попросили следовать за ними для дополнительной проверки. Когда супругов Кул завели в специальное помещение «для допросов» у них потребовали объяснений по поводу содержимого их багажа, пропущенного через сканнер. Те терялись в догадках, что охрана имеет в виду.

Как сообщает издание Metro, чемодан открыли, и там оказался одна из трех кошек Ника и Ворри — Кэнди. Она тайно пробралась в чемодан уезжающих хозяев, зарывшись в вещах — так, что ее не заметили. И всю дорогу до аэропорта сидела тихо.

Ник говорит, что летел в Нью-Йорк праздновать свое 40-летие, поэтому один их чемоданов оставил полупустым — чтобы было место для подарков.
Недоразумение в конце концов благополучно разрешилось. Паре не будут предъявлять никаких обвинения в связи с котом-«зайцем». Кэнди забрал отец Ворри, срочно приехавший по ее вызову в аэропорт. После чего мистер и миссис Кул продолжили свое путешествие. Они говорят, что Кэнди и раньше любила поспать в сумках и коробках, но им и в голову не могло прийти, что она решит сопроводить их в Нью-Йорк.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость.

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