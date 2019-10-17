- 10:11 Умер боксер, жестко нокаутированный в андеркарде боя Усика
- 10:10 8-летняя одесская акробатка получила благословение Папы Римского
- 10:09 Теперь официально: муж-изменщик подал на развод с Лолитой Милявской
- 10:07 Доллар пошел вверх: курс валют на 17 октября
- 10:07 Российские военные занимают в Сирии бывшие позиции американцев: появилась реакция Трампа
- 10:04 Где смотреть онлайн «Динамо» — «Александрия»: расписание трансляций матчей 11-го тура чемпионата Украины
- 09:51 «Украинагейт»: в США арестовали еще одного фигуранта
- 09:45 Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту
- 09:40 Обличители коррупции и аудит безопасности дорог: онлайн-трансляция заседания Рады
- 09:30 В Сумах студентки выбросили в колодец котов и снимали происходящее на видео
- 09:24 Сгорели заживо: под Одессой машина врезалась в кирпичную стелу и взорвалась
- 09:23 Одержимый здоровым образом жизни учитель умер в 33 года — спустя 20 дней после того, как у него выявили рак
Кошка тайно пробралась в чемодан хозяев, и у тех возникли проблемы в аэропорту (фото)
Супруги Ник и Ворри Кул собирались лететь с острова Мэн в Нью-Йорк. И были шокированы, когда к ним подошли охранники аэропорта и сурово попросили следовать за ними для дополнительной проверки. Когда супругов Кул завели в специальное помещение «для допросов» у них потребовали объяснений по поводу содержимого их багажа, пропущенного через сканнер. Те терялись в догадках, что охрана имеет в виду.
Как сообщает издание Metro, чемодан открыли, и там оказался одна из трех кошек Ника и Ворри — Кэнди. Она тайно пробралась в чемодан уезжающих хозяев, зарывшись в вещах — так, что ее не заметили. И всю дорогу до аэропорта сидела тихо.
Ник говорит, что летел в Нью-Йорк праздновать свое 40-летие, поэтому один их чемоданов оставил полупустым — чтобы было место для подарков.
Недоразумение в конце концов благополучно разрешилось. Паре не будут предъявлять никаких обвинения в связи с котом-«зайцем». Кэнди забрал отец Ворри, срочно приехавший по ее вызову в аэропорт. После чего мистер и миссис Кул продолжили свое путешествие. Они говорят, что Кэнди и раньше любила поспать в сумках и коробках, но им и в голову не могло прийти, что она решит сопроводить их в Нью-Йорк.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что кот насмешил сеть необычным способом пить воду и «доказал», что кошки — это жидкость.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.