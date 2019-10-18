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Планы очевидны: в Генштабе рассказали о подготовке России к широкомасштабной военной агрессии
Российская Федерация, у которой на нынешнюю осень были запланированы крупные военные учения, готовиться к широкомасштабной агрессии в отношении Украины.
«Эти планы вполне очевидны. Вооруженные силы Украины, соответственно, готовятся к отражению вооруженной агрессии по всей границе», — заявил в интервью «Тижню» начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины полковник Алексей Таран.
По его словам, речь идет не только о линии соприкосновения на Донбассе, но и о других районах, начиная с границы с Беларусью и далее — до Крыма и Бессарабии. «На сегодня мы имеем достаточное количество подготовленных органов управления, которые способны планировать и управлять войсками на этих важных направлениях», — добавил он.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», политолог Виктор Каспрук считает, что Россия отступит от Украины только в том случае, когда Путин даст «задний ход», опасаясь бунта и потери власти.
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