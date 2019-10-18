Почему в общественном транспорте блокируется «Карточка киевлянина»?

Спросите у «ФАКТОВ»

«До сих пор у меня не было проблем с проходом через турникеты подземки, когда я пользовалась „Карточкой киевлянина“. Подносишь ее к считывающему устройству — и проходи. А теперь стала прикладывать к турникету раз, другой — нет ответной реакции или на табло пишется: „недействительна“. Карточка „стопорится“ и в метро, и в наземном транспорте. В последнее время я несколько раз слышала от знакомых, что карточка заблокирована. В кассе метро, например, советуют при несрабатывании карточки обратиться на „горячую линию“. Разъясните, почему такое происходит и с чем связана блокировка карточки?» Наталия Михайловна, пенсионерка, Киев

«ФАКТЫ» решили узнать, что происходит с транспортным приложением «Карточки киевлянина». Как объяснили в столичном департаменте информационно-коммуникационных технологий, сейчас активно настраивают автоматизированную систему по внедрению е-билета. И основной причиной несрабатывания «Карточки киевлянина» является увеличение нагрузки на турникеты. Особенность карточки в том, что валидировать одну поездку можно с периодичностью не чаще одного раза в 15 минут. Из-за увеличившегося количества карт, которыми пассажиры пользуются в метро, устройства не всегда успевает быстро отреагировать на информацию. Пассажир, не подозревая, что его данные «в очереди» на обработку, валидирует карту снова и снова — так и возникают неудобства. Но они временные: технические службы метрополитена и Главного информационно-вычислительного центра (ГИВЦ) заверили: работают над скоростным режимом валидации карточек.

На линии Центра поддержки пассажиров сообщили, что «Карточку киевлянина» могут заблокировать в том числе из-за задолженности перед «Ощадбанком». Тогда следует обращаться в банковское учреждение, чтобы урегулировать ситуацию (телефоны обозначены на обратной стороне «Карточки киевлянина»: (044)-363−01−33, 0800−210−800).

— Если «Карточка киевлянина» не сработала в транспорте, то коммуницировать следует именно с Центром поддержки пассажиров, позвонив по телефону «горячей линии» (044)366−55−55, и там проверят причину блокирования и подскажут, как и где ее устранить, -- рассказала «ФАКТАМ» советник директора «Киевского метрополитена» Наталия Макогон. - «Карточка киевлянина» уже работает в системе единого электронного транспортного билета, и метрополитен «не видит» ее в своей системе — она занесена в базы ГИВЦ и «Ощадбанка». Подчеркну, что при сбоях в работе карты нужно обращаться прежде всего в Центр. Там фиксируют каждый случай и разбираются. Проблема может возникнуть по техническим причинам, из-за окончания действия льготы, либо карточку не активировали (в кассах метро). Бывает, что на терминале появляется надпись: «карта не действует», «пустая карточка». Мы столкнулись с множеством случаев, когда в системе е-билета карточка на турникетах срабатывает с опозданием. Тогда при оплате проезда с помощью «Карточки киевлянина» нужно дождаться зеленого сигнала на турникете, не предпринимая повторных попыток (примерно в течение 4 секунд). Это касается всех «Карточек киевлянина» — для льготников и обычных.

Напомню, что метрополитен продолжает выводить жетоны из оборота и готовится к полному внедрению е-билета с 1 ноября. Тестирование автоматизированной системы оплаты проезда продлится до 31 октября, чтобы общественный транспорт полностью перевести на безналичную систему оплаты проезда.

Кроме карточек, в транспорте можно будет расплачиваться с помощью разового QR-билета (его можно заказать и в интернете и закачать в телефон), он выпускается в бумажном виде и действует 15 дней. Пока его можно купить в автоматах на станциях метро «Площадь Льва Толстого» и «Кловская», но такая функция будет доступна и на других станциях (при подключении ГИВЦ турникетов заработает и продажа кодов на месте), а пока для считывания кода люди пользуются желтыми турникетами (через них проезд оплачивается в том числе и банковскими карточками).

Напомним, что с 1 ноября в метро и в наземном пассажирском транспорте столицы оплачивать проезд можно будет с помощью единого электронного билета (Kyiv Smart Card, разовый QR-билет) или «Карточки киевлянина». Кстати, уже сообщалось, почему льготникам нельзя отдавать карточку другому человеку. А приобрести и пополнить е-билет можно: на станциях подземки: «Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Акедемгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Видубичи», «Сырец», «Почайна»; в точках «Т-киоск»; через мобильное приложение Kyiv Smart City; в личном кабинете киевлянина; через платежные терминалы Easy pay, Ibox, 2clik. В перспективе в Киеве откажутся и от зеленых карточек метро.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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